Trump ameaça nova onda de bombardeios contra o Irã

Na Turquia, presidente americano declara fim do cessar-fogo e acusa líderes iranianos de mentirem durante negociações de paz

O presidente Donald Trump avisou que os Estados Unidos podem realizar novos ataques contra o Irã na noite desta quarta-feira, dia 8. A declaração foi feita durante a cúpula da Otan na Turquia, como desdobramento das operações militares iniciadas na terça-feira, dia 7.

Segundo o líder americano, as forças de seu país atingiram os adversários com força e muito provavelmente repetirão a ação militar. Ele também ressaltou que a postura de intimidação constante dos iranianos no Oriente Médio chegou ao fim.

O posicionamento mais agressivo ocorreu poucas horas depois de Trump anunciar o cancelamento do cessar-fogo estabelecido entre as nações. O estopim para a decisão foram as investidas do Irã contra embarcações comerciais na região do Estreito de Ormuz.

Apesar de ter aceitado a continuidade das conversas de paz em um primeiro momento, o presidente americano revelou forte insatisfação com as autoridades iranianas, acusando a cúpula do país de agir com falsidade.

De acordo com o chefe de Estado, os representantes do Irã concordavam com os termos durante as reuniões diplomáticas e depois negavam tudo publicamente em entrevistas coletivas. Trump classificou as atitudes como loucura e afirmou que os governantes do país rival o enganaram.

Diante desse cenário de quebra de confiança, o governo dos Estados Unidos cogita executar bombardeios ainda mais severos nas próximas horas, embora o presidente tenha destacado que vai observar o desdobramento da situação antes da decisão final.