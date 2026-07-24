Marcelo Ramos retira pré-candidatura ao Senado após pedido de Lula

Ex-deputado do PT abriu mão da disputa no Amazonas para priorizar a união da base aliada e apoiar a chapa da federação.

O ex-deputado federal Marcelo Ramos, do PT, comunicou nesta sexta-feira (24) que não concorrerá a uma vaga no Senado pelo Amazonas no pleito deste ano. A desistência ocorreu após um apelo pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que solicitou que o partido não mantivesse candidatura própria ao cargo no Estado para preservar a coesão da base de sustentação do governo federal.

Em nota oficial, Ramos declarou que defendeu a presença do PT na disputa até onde foi possível, classificando a postulação como um compromisso histórico com o campo progressista amazonense. No entanto, o político optou por acolher o pedido de Lula para evitar qualquer confronto com a principal liderança da legenda. Fora da corrida eleitoral, ele adiantou que atuará na campanha de reeleição do presidente e no suporte a nomes do PT e de partidos aliados.

A decisão se alinha ao movimento da Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV no Amazonas. Em reunião realizada na quinta-feira (23), o bloco registrou em ata o apoio formal às pré-candidaturas de Omar Aziz, do PSD, ao Governo do Amazonas, e de Eduardo Braga, do MDB, ao Senado, sem qualquer menção ao nome de Marcelo Ramos.