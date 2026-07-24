Roberto Cidade dispara no interior e já aparece no segundo turno

O governador Roberto Cidade foi o pré-candidato que mais cresceu na pesquisa de julho para o Governo do Amazonas. O levantamento do Instituto Projeta mostra que ele já aparece em empate técnico com Omar Aziz no cenário estadual, lidera a disputa em Manaus, registra o maior avanço no interior do Estado e continua sendo o candidato com a menor rejeição entre todos os concorrentes.

Na pesquisa estadual, Omar Aziz aparece com 27%, enquanto Roberto Cidade chega a 23,4%, após crescer 1,8 ponto percentual em relação a junho (21,6%). Omar avançou apenas 0,8 ponto, passando de 26,2% para 27%. David Almeida foi de 16,9% para 17%, e Maria do Carmo permaneceu com 16,8%.

O principal salto de Roberto ocorreu no interior do Amazonas. Ele saiu de 19% para 23,5%, um crescimento de 4,5 pontos percentuais, o maior entre todos os candidatos. Omar Aziz aparece com 31,6%, David Almeida tem 16,5% e Maria do Carmo registra 13,2%.

Em Manaus, Roberto Cidade lidera numericamente a disputa com 23,3%, seguido por Omar Aziz (22,8%), Maria do Carmo (20,1%) e David Almeida (17,4%). A diferença entre Roberto e Omar é de apenas 0,5 ponto percentual, configurando também um cenário de equilíbrio na capital.

Outro dado que fortalece a candidatura de Roberto Cidade é a rejeição. Ele continua sendo o pre-candidato menos rejeitado da disputa, com 10,7%, muito abaixo de Maria do Carmo (17,3%), Omar Aziz (22,5%) e David Almeida (32,1%).

A pesquisa também aponta redução dos indecisos e dos votos brancos e nulos, indicando que o eleitorado começa a consolidar sua escolha.

Metodologia

A pesquisa ouviu 3 mil eleitores entre os dias 18 a 23 de julho de 2026.

Foram ouvidos eleitores nos seguintes municípios: Manaus (1500), Manacapuru (130), Itacoatiara (120), Parintins (120), Coari (100), Tefé (100), Iranduba (95), Maués (85), Manicoré (82), São Gabriel da Cachoeira (75), Autazes (70), Presidente Figueiredo (60), Careiro (52), Borba (50), Nova Olinda do Norte (60), Careiro da Várzea (60), Codajás (60), Novo Aripuanã (60), Novo Airão (60) e Itapiranga (60)

A margem de erro é de 1,79% pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.