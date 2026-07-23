MP-AM abre inquérito civil para apurar impactos de vazamento de gás na ZFM

Investigação avalia danos ambientais, riscos à saúde e cumprimento de normas de segurança após incidente na fábrica da Innova.

O Ministério Público do Amazonas (MP-AM) instaurou um inquérito civil para investigar os impactos ambientais, os riscos à saúde coletiva e as responsabilidades pelo vazamento de monômero de estireno na fábrica da Innova, no Polo Industrial de Manaus.

A medida amplia o alcance do processo sobre o acidente, ocorrendo paralelamente à atuação do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), que aplicou uma multa de R$ 12,5 milhões à empresa, e aos trabalhos de perícia e investigação criminal da Polícia Civil e da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

Embora o Corpo de Bombeiros tenha controlado a emissão do gás no último domingo (19) e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-AM) ter descartado risco iminente de explosão, o tanque permanece sob monitoramento contínuo até sua desativação definitiva.

A apuração do MP-AM focará em determinar as causas da reação química, a eficácia dos protocolos de emergência adotados e a extensão de eventuais danos permanentes aos trabalhadores, moradores do entorno e ao meio ambiente.