Primeira-dama Thaisa Cidade reforça compromisso com ações que promovem inclusão e oportunidades

Presidente de honra do FPS conheceu de perto o trabalho desenvolvido pela instituição, que atende mais de 170 crianças e adolescentes com apoio de fomentos do Governo do Amazonas

A presidente de honra do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), primeira-dama Thaisa Cidade, visitou na última quarta-feira (22/07), o Instituto Transformando Vidas (ITV), instituição social que desenvolve um trabalho de acolhimento, educação e fortalecimento de vínculos para crianças, adolescentes e suas famílias.

A agenda reforça o compromisso do Governo do Amazonas em fortalecer organizações da sociedade civil que transformam realidades por meio da inclusão social e da geração de oportunidades.

Recepcionada com carinho pelas crianças atendidas pela instituição, Thaisa Cidade acompanhou de perto as atividades desenvolvidas no espaço e destacou a importância dos investimentos realizados pelo FPS para ampliar o alcance das ações sociais no estado.

“É emocionante ver como cada investimento realizado chega, de fato, à vida das pessoas. Aqui encontramos acolhimento, cuidado e oportunidades que transformam histórias. Quando fortalecemos instituições como esta, estamos fortalecendo famílias inteiras e construindo um futuro melhor para nossas crianças”, ressaltou a primeira-dama.

Durante a visita, Thaisa Cidade também participou de uma atividade na padaria do instituto, onde colocou a mão na massa ao lado dos integrantes da entidade. O espaço, equipado por meio de fomentos do FPS, representa não apenas um ambiente de produção de alimentos, mas também um instrumento de capacitação, geração de renda e desenvolvimento social para a comunidade.

Um dos principais destaques do instituto é a padaria comunitária, que produz, em média, 960 pães por dia. Toda a produção é destinada à alimentação das crianças atendidas, contribuindo diretamente para a segurança alimentar dos participantes.

O Instituto Transformando Vidas atende atualmente mais de 170 crianças e adolescentes, com idades entre 6 e 14 anos, oferecendo atividades voltadas ao desenvolvimento educacional, social e emocional. Entre os serviços disponibilizados estão oficinas de informática, práticas esportivas, atendimento psicológico e reforço na alfabetização, que tem contribuído significativamente para o avanço no aprendizado dos alunos.

Para o presidente do Instituto Transformando Vidas, pastor Paulo Arruda, a parceria com o Fundo de Promoção Social tem sido essencial para ampliar o alcance do trabalho desenvolvido pela entidade.

“Receber a primeira-dama Thaisa Cidade foi um momento muito especial para todos nós. Cada investimento realizado pelo FPS representa muito mais do que equipamentos ou estrutura; representa a oportunidade de mudar histórias. Graças a esse apoio, conseguimos ampliar nosso atendimento e oferecer às crianças e adolescentes um ambiente de acolhimento, aprendizado e perspectivas para o futuro. Somos profundamente gratos por essa parceria, que tem feito a diferença na vida de tantas famílias”, afirmou o pastor Paulo Arruda.

Atualmente, o ITV possui lista de espera para novas vagas, reflexo da crescente demanda pelos serviços oferecidos.

Fomentos que transformam vidas

Ao longo dos anos, os investimentos do Fundo de Promoção Social possibilitaram importantes avanços na estrutura do Instituto Transformando Vidas. Os recursos viabilizaram a aquisição de equipamentos para a cozinha e a padaria comunitária, mobiliário, climatização dos ambientes e a implantação da oficina de informática.

Entre os equipamentos adquiridos estão amassadeira, fogão industrial, liquidificador, balança, conservadores horizontais, cadeiras, estantes e longarina, além de oito aparelhos de ar-condicionado para climatização das salas de atividades.

A oficina de informática também foi estruturada com recursos do FPS e conta com 24 computadores, 24 monitores, quatro impressoras, um scanner, dois projetores, dois notebooks, caixas de som e microfones, proporcionando às crianças e adolescentes acesso à tecnologia e novas oportunidades de aprendizado.

Mais do que investimentos em infraestrutura, os fomentos representam oportunidades para que organizações sociais ampliem seu atendimento e continuem transformando vidas, fortalecendo a rede de proteção social construída pelo Governo do Amazonas em parceria com a sociedade civil.