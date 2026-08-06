Nacional enfrenta o ABC-RN na Arena da Amazônia, em duelo valendo o acesso à Série C

Equipe disputa as quartas de final neste sábado (8), às 15h, na Arena da Amazônia, no duelo mais importante da temporada

O Nacional Futebol Clube volta a campo no sábado (8), para enfrentar o ABC-RN, em duelo válido pelo jogo de ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida marca o reencontro das equipes após 25 anos, e vale a vaga na Série C de 2027.

O jogo de sábado será o mais importante da temporada até o momento, um resultado positivo pode levar o Leão para o duelo de volta com certa vantagem contra a equipe potiguar.

Nesta temporada, o Leão faz ma campanha histórica, além de quebrar o jejum de 11 anos e voltar a vencer o Campeonato Amazonense, chegou à final da Copa Norte pela primeira vez, e é o único clube do estado vivo na Série D.

O histórico contra o ABC-RN é favorável ao Nacional, que em seis duelos oficiais, venceu quatro, empatou um e perdeu uma única vez. O último encontro entre as equipes aconteceu em 2001, na ocasião, o Nacional venceu o adversário por 2 a 1.

Ingressos

Os bilhetes para a partida já estão disponíveis. As entradas custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada) e podem ser adquiridas pelo site ingressosdevantagens.com.br até as 14h do dia do jogo. No dia do confronto, a venda de ingressos também será realizada nas bilheterias da Arena da Amazônia, a partir das 13h.