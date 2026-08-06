Banco Central reduz taxa Selic para 14% no quarto corte seguido

A decisão busca estimular a economia do país mantendo a atenção sobre as metas de inflação e o cenário internacional de incertezas.

O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu reduzir novamente a taxa básica de juros da economia brasileira. A Selic passou de 14,25% para 14% ao ano.

Essa mudança representa o quarto recuo consecutivo e foi definida nesta quarta-feira durante um encontro em Brasília. A redução de 0,25 ponto percentual faz parte de um ajuste gradual que visa baratear o crédito e incentivar o consumo, ao mesmo tempo em que mantém o controle da inflação.

A instituição explicou que a medida busca equilibrar a estabilidade dos preços com o fomento à geração de empregos no país. O Banco Central destaca, no entanto, a necessidade de cautela constante em relação ao cenário externo.

Conflitos armados no Oriente Médio e indefinições sobre as políticas financeiras em potências globais geram instabilidade nos preços de alimentos e combustíveis. No mercado interno, a avaliação é de que a economia passa por uma moderação gradual, porém sustentada por um mercado de trabalho bastante aquecido.

Os indicadores recentes apontam uma desaceleração no custo de vida da população. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 marcou apenas 0,06% em julho, acumulando 3,51% no ano e 4,52% no período de 12 meses.

A meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional é ancorar a inflação em 3%, com um teto máximo de tolerância de 4,50%. O atual ciclo de cortes nos juros teve início no mês de março. Antes dessa sequência de reduções, a Selic permaneceu estacionada no patamar de 15% ao ano desde junho de 2025, sendo a marca mais elevada registrada em quase 20 anos.