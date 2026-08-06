Yara Lins recebe homenagem durante evento na Ciama

A conselheira-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Yara Amazônia Lins, recebeu uma homenagem da Companhia de Desenvolvimento do Amazonas (Ciama), nesta quarta-feira (5), durante a programação do Dia da Integridade e Compliance. A placa foi entregue em reconhecimento à sua trajetória de liderança, ética e compromisso com o fortalecimento do controle externo e da governança pública.

Com o tema “Mulheres que inspiram: Liderança, Ética e Transformação no Serviço Público”, o encontro promoveu reflexões sobre ética, liderança e prevenção de riscos, além de incentivar o fortalecimento da cultura da integridade institucional.

A conselheira-presidente integrou a mesa de abertura ao lado do diretor-presidente da Ciama, Aluizio Barbosa; do diretor administrativo-financeiro, José Coutinho Neto; do diretor-técnico, Nelson Azevedo Filho; e da diretora da Ouvidoria da Mulher do TCE-AM, Ana Paula Aguiar.

Ao entregar a placa, Aluizio Barbosa ressaltou que a trajetória de Yara Lins, construída por mérito e dedicação, inspira mulheres amazonenses e representa uma nova forma de exercer o controle externo. Segundo ele, a gestão da presidente tem fortalecido uma atuação orientadora, que auxilia os gestores públicos na prevenção de falhas e no aperfeiçoamento da administração.

Ao agradecer a homenagem, Yara Lins afirmou que o reconhecimento aumenta a responsabilidade de continuar trabalhando por uma gestão pública cada vez mais eficiente e comprometida com a sociedade.

“Recebo esta homenagem com muita gratidão e a divido com todos os servidores do Tribunal de Contas. Esse reconhecimento nos motiva a seguir fortalecendo um controle externo que orienta, aperfeiçoa a gestão pública e gera resultados para a população amazonense”, disse.

A programação também contou com a participação da diretora da Ouvidoria da Mulher do TCE-AM, Ana Paula Aguiar, que ministrou a palestra “Não basta ouvir, temos que agir: o papel da Ouvidoria da Mulher no controle social exercido pelo Tribunal de Contas”, abordando a atuação da unidade no fortalecimento da participação social e da cidadania.