TRE-AM acolhe pedido da AAM para viabilizar transporte gratuito de eleitores no 2º turno

Municípios poderão usar veículos e embarcações públicas, mas precisam de homologação da Justiça Eleitoral

O presidente da Associação Amazonense de Municípios (AAM), Anderson Sousa, teve acolhido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) o encaminhamento de um pedido para viabilizar o transporte gratuito de eleitores no segundo turno, neste domingo (25). A decisão, proferida na quinta-feira (22), determina que os juízes eleitorais do estado avaliem e adotem as providências cabíveis.

Por meio do Ofício nº 149/2026, a AAM solicitou o uso de veículos e embarcações municipais, próprios ou contratados, incluindo os do transporte escolar, para levar eleitores até os locais de votação. A iniciativa considera as dificuldades logísticas do interior do estado, especialmente na estiagem, quando a queda no nível dos rios dificulta o acesso às comunidades rurais, ribeirinhas, indígenas e tradicionais.



“O Amazonas tem uma realidade muito diferente de outras regiões do país. Em muitos municípios, o deslocamento dos eleitores depende de barcos e de grandes percursos, situação que se torna ainda mais difícil durante a estiagem”, afirmou Anderson Sousa. Segundo ele, o encaminhamento permite que as necessidades sejam avaliadas respeitando a realidade de cada município e o direito de participação dos eleitores.

A presidente do TRE-AM, desembargadora Carla Reis, acolheu o despacho da Corregedoria Regional Eleitoral e considerou a manifestação favorável da Procuradoria Regional Eleitoral para encaminhar o pedido aos juízes eleitorais competentes.

O acolhimento, porém, não é uma autorização automática para as prefeituras. Cada município deverá apresentar seu plano de transporte e obter a homologação da Justiça Eleitoral antes de iniciar a operação.

A AAM recomendou que os planos fossem protocolados no Cartório Eleitoral até as 12h desta sexta-feira (23), com itinerários e horários. A orientação é priorizar a frota municipal e, se necessário, fazer contratações complementares, desde que justificadas e formalizadas.

Para apoiar os gestores, a Assessoria Jurídica da AAM elaborou a Nota Técnica nº 54/2026, com orientações sobre o uso da frota pública, o planejamento dos roteiros e a fiscalização, além de um modelo de ofício a ser apresentado ao juiz eleitoral, com dados sobre comunidades atendidas, número de eleitores, veículos, embarcações e horários.

O transporte deve atender os eleitores das localidades contempladas nos roteiros homologados, sem distinção ou favorecimento político. A legislação proíbe propaganda eleitoral nos veículos e embarcações, a participação de candidatos ou cabos eleitorais no serviço e a seleção de passageiros por preferência política.

As prefeituras também devem garantir condições de segurança, principalmente no transporte fluvial, e manter a documentação necessária para a fiscalização. As regras seguem a Lei nº 6.091/1974 e a Resolução TSE nº 23.751/2026.

