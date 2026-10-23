Prévia da inflação desacelera e fecha outubro em 0,32%

Queda na conta de luz e nas passagens aéreas segurou o IPCA-15, mas alimentos seguem pressionando

A prévia da inflação oficial ficou em 0,32% em outubro, menos da metade do resultado de setembro, que foi de 0,7%. Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foram divulgados nesta sexta-feira (23). Em outubro de 2025, o IPCA-15 havia marcado 0,18%.

Com o resultado, o índice acumula 4,62% em 12 meses, acima do teto de tolerância da meta do governo, de 4,5% ao ano. Em setembro, o acumulado era de 4,47%. A meta é de 3%, com margem de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos.

Habitação foi o único grupo a registrar queda, de 0,10%, puxada pela energia elétrica residencial, que recuou 0,89%. A explicação está na bandeira tarifária, que passou de amarela, com acréscimo de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos, para verde, sem cobrança extra.

Em setembro, a conta de luz havia subido 7,42% por causa da devolução do bônus de Itaipu. Outro destaque foi a queda de 9,24% nas passagens aéreas, subitem que mais puxou o índice para baixo, com impacto de 0,08 ponto percentual.

Os alimentos, por outro lado, fizeram o caminho inverso. O grupo alimentação e bebidas subiu 0,88%, e a alimentação no domicílio avançou 1,01%, ante 0,38% em setembro. O tomate, com alta de 24,54%, foi o preço individual que mais pressionou o índice. Também subiram cebola (13,63%), batata-inglesa (10,96%) e arroz (5,80%). Cenoura (queda de 10,67%), frutas (1,37%) e café moído (1,16%) ficaram mais baratos.

Nos transportes, que subiram 0,05%, os combustíveis avançaram 1,2%, com alta no óleo diesel (3,70%), no etanol (2,73%) e na gasolina (0,92%). O gás veicular recuou 0,18%.

O IPCA-15 segue a mesma metodologia do IPCA, mas a coleta de preços é feita antes do fim do mês, entre 16 de setembro e 14 de outubro nesta edição, e cobre 11 localidades, contra 16 do índice cheio.

O IPCA de outubro será divulgado em 12 de novembro. O boletim Focus do Banco Central, de segunda-feira (19), projetava inflação de 0,32% para o mês.

