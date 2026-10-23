MPF abre investigação sobre suspeita de vazamento envolvendo diretor-geral da PF no caso INSS

Apuração analisa falas de Andrei Rodrigues sobre sindicato de aposentados que tinha irmão de Lula na direção

O Ministério Público Federal (MPF) instaurou um Procedimento Investigatório Criminal para verificar se o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, divulgou informações sigilosas da Operação Sem Desconto, que apura fraudes em descontos de aposentadorias e pensões do INSS.

A investigação foi aberta depois que a 7ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF recusou o pedido de arquivamento e defendeu uma apuração mais profunda. O órgão quer esclarecer se houve descumprimento de dever funcional, violação de sigilo funcional ou ato de improbidade administrativa.

O caso envolve declarações feitas por Rodrigues em abril de 2025 sobre o Sindnapi (Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos). Entre os dirigentes da entidade estava José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em entrevista ao ICL Notícias, o diretor-geral afirmou que o sindicato não era alvo da investigação naquele momento e que a entidade e seus gestores não estavam entre os alvos de buscas e apreensões. “O irmão do presidente Lula não é alvo da operação, não é investigado na operação”, declarou.

Ele acrescentou que, assim como ocorreu com dezenas de outras entidades, houve o bloqueio de descontos indevidos ou aparentemente indevidos, por decisão judicial a pedido da PF.

Na portaria de instauração, o MPF determinou o envio de um ofício a Rodrigues para que ele preste informações sobre os fatos. Também pediu que seja anexada aos autos uma cópia da decisão judicial que decretou o sigilo do inquérito relacionado ao sindicato.

Em maio de 2025, a Advocacia-Geral da União (AGU) não incluiu o Sindnapi nos pedidos de bloqueio de recursos para ressarcir aposentados e pensionistas lesados, embora a entidade tivesse arrecadado R$ 90 milhões em 2023.

Na ocasião, o órgão disse que as 12 entidades da ação cautelar foram escolhidas com base em uma apuração administrativa aberta pelo INSS em 5 de maio daquele ano, e que adotaria novas medidas judiciais para reparar os prejuízos.



Em outubro de 2025, o ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF), apontou suspeitas consistentes de que integrantes do Sindnapi formavam uma organização criminosa voltada a prejudicar aposentados e pensionistas. Segundo a decisão, os valores obtidos com os descontos passavam por operações de lavagem de dinheiro para esconder a origem ilícita.

Com base em informações da PF e da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre movimentações financeiras atípicas, Mendonça autorizou a quebra dos sigilos fiscal e bancário da entidade e de seus dirigentes a partir de 2020.