Brasil vira sobre o Japão no sufoco e avança na Copa do Mundo de 2026

Seleção conquista vitória por 2 a 1 com gol aos 50 minutos da 2ª etapa e carimba vaga para as oitavas de final

A Seleção Brasileira garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 de forma dramática. Em partida válida pelos 16 avos de final, disputada no NRG Stadium, no Texas, o Brasil superou o Japão de virada pelo placar de 2 a 1. A equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti sofreu na 1ª etapa, mas conseguiu reverter o placar adverso com o gol decisivo marcado por Gabriel Martinelli aos 50 minutos do 2º tempo.

O confronto começou complicado para os brasileiros, que encontraram dificuldades contra a forte marcação adversária e criaram poucas chances de perigo nos 45 minutos iniciais. O Japão passou a dominar as ações ofensivas e abriu o marcador aos 29 minutos. Após erro de passe do lateral Danilo, Kaishu Sano roubou a bola, passou pela marcação de Casemiro e finalizou de fora da área para vencer o goleiro Alisson. Tensos com a desvantagem, atletas como Casemiro e Paquetá acumularam falhas, enquanto Vini Jr. e Matheus Cunha pararam nas defesas do goleiro Suzuki.

Precisando reagir, Ancelotti voltou do intervalo com Endrick na vaga de Lucas Paquetá, adotando o esquema com 4 atacantes. A alteração surtiu efeito rápido. Após cruzamento preciso do zagueiro Gabriel Magalhães, Casemiro subiu sem marcação e empatou o jogo com cabeceio certeiro para fazer 1 a 1. A pressão do Brasil aumentou com jogadas perigosas do camisa 7, que chegou a acertar a trave após bela sequência de dribles, além das tentativas do atacante Rayan e do meia Bruno Guimarães.

Apesar das investidas japonesas em jogadas de velocidade, a insistência do time nacional foi recompensada nos acréscimos da 2ª metade do jogo, decretando a vitória suada com Martinelli. Agora, a equipe aguarda a definição de seu próximo adversário, que sairá do duelo entre Noruega e Costa do Marfim. As 2 seleções entram em campo nesta terça, dia 30, às 14h.