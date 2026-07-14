João Roberto mostra força política no interior e na capital do Estado e desponta como favorito para deputado estadual

O vice-prefeito de Lábrea e pré-candidato a deputado estadual, João Roberto, voltou a demonstrar força política ao reunir milhares de apoiadores na noite desta segunda-feira (13), em Manaus.

O encontro, realizado no bairro de Petrópolis, lotou a Quadra da Associação de Moradores e reuniu lideranças políticas, comunitárias e militantes de diferentes regiões da capital, consolidando mais um grande ato de mobilização da pré-campanha.

O evento contou com a presença do pré-candidato ao Governo do Amazonas, David Almeida, e da pré-candidata a deputada federal Aryel Almeida, reforçando a aliança política construída em torno do projeto liderado por João Roberto.

A mobilização na capital acontece poucos meses depois de outro grande ato político protagonizado pelo pré-candidato. Em maio, durante o lançamento oficial de sua pré-candidatura em Lábrea, milhares de pessoas participaram do evento, também com a presença de David Almeida, marcando uma das maiores demonstrações de apoio político já registradas no município e evidenciando a capacidade de articulação de João Roberto no sul do Amazonas.

O crescimento da pré-candidatura também começa a aparecer nas pesquisas. Em levantamento da Direto ao Ponto Pesquisas, João Roberto passou a figurar entre os nomes lembrados espontaneamente pelos eleitores para uma vaga na Assembleia Legislativa do Amazonas.

O resultado ganhou ainda mais relevância porque Lábrea, seu principal reduto eleitoral, sequer fez parte da amostra, demonstrando que seu nome já começa a ultrapassar as fronteiras do município e ganhar reconhecimento em diferentes regiões do estado.

Bacharel em Ciências Contábeis e atual vice-prefeito de Lábrea, João Roberto construiu sua trajetória política ligada às demandas do interior, especialmente nas áreas de desenvolvimento regional, fortalecimento dos municípios e geração de oportunidades. Nos últimos meses, intensificou sua agenda pelo Amazonas, ampliando sua rede de apoios e consolidando sua pré-candidatura.

Para João Roberto, a participação popular nos dois eventos demonstra que o projeto político que representa vem crescendo de forma consistente.

“O que vimos em Lábrea e agora em Manaus é a prova de que as pessoas querem participar, querem construir um Amazonas melhor e acreditam que é possível fazer uma política mais próxima da população. Recebo esse apoio com muita responsabilidade e com a certeza de que estamos no caminho certo”, afirmou.

A sequência de grandes mobilizações, primeiro em Lábrea e agora na capital, somada ao desempenho nas primeiras pesquisas eleitorais, reforça o momento de crescimento vivido por João Roberto na disputa por uma cadeira na Assembleia Legislativa.

A expectativa de aliados é que a pré-campanha continue ampliando sua presença tanto no interior quanto em Manaus ao longo dos próximos meses.