Omar conversa sobre segurança, casas e oportunidades para jovens e mães no bairro Jorge Teixeira

O senador e pré-candidato ao Governo do Amazonas, Omar Aziz, reuniu cerca de mil pessoas, na noite desta sexta-feira (11/07), durante encontro com jovens, mães e lideranças comunitárias do bairro Jorge Teixeira, na zona Leste de Manaus.

A reunião contou com a presença da deputada estadual Alessandra Campelo, do deputado Thiago Abrahim, do vereador Eurico Tavares e do senador Eduardo Braga. No encontro, Omar defendeu a retomada de políticas públicas voltadas à juventude, às mães, à segurança, à educação, à moradia e à assistência social.

Omar afirmou que a zona Leste precisa voltar a ter presença efetiva do Estado, com unidades de saúde, escolas em tempo integral, delegacias funcionando 24 horas e programas de prevenção para evitar que jovens entrem em situação de risco.

“Quando eu era governador e quando Eduardo era governador, as delegacias funcionavam 24 horas por dia. Hoje você vai a uma delegacia e, às 17h ela está fechada. Nós vamos chamar os concursados da Polícia Militar e da Polícia Civil e fazer um programa dez vezes melhor do que o Ronda no Bairro”, afirmou Omar.

Durante a reunião, Omar também destacou a necessidade de ampliar o atendimento de saúde no Jorge Teixeira e em toda a Zona Leste. Segundo ele, a população precisa ter serviços públicos mais perto de casa.

“Aqui no Jorge Teixeira, se a gente não fizer uma unidade de pronto atendimento, uma policlínica para atender as pessoas, elas vão ter que se deslocar e muitas vezes não serão atendidas. Nós vamos precisar de unidades hospitalares, delegacias e escolas para cuidar melhor da população”, disse.

Um dos pontos centrais da fala de Omar foi a proteção às mulheres, especialmente mães solo que sustentam a família, cuidam dos filhos e, muitas vezes, também dos pais e parentes doentes.

“A mulher cuida do filho, cuida da mãe quando está doente, cuida do pai, cuida do marido. Mas quem cuida dessa mulher? A gente precisa olhar para as mulheres e para as mães com empatia, proteção e oportunidade”, destacou.

*Juventude*

Na área da juventude, Omar defendeu a retomada de programas de prevenção, capacitação e proteção social. Ele citou a dependência química como um problema que atinge muitas famílias e disse que o Estado precisa atuar antes que jovens sejam perdidos para a violência, para as drogas ou para o sistema prisional.“Nós vamos fazer um programa em todo o Estado para acolher quem sofre com dependência química. Ou a gente cuida desse jovem, ou ele vai ser preso, ou vai morrer. Nenhuma mãe quer isso para o filho”, disse Omar.

O senador também defendeu a volta da escola de tempo integral, com alimentação adequada e atividades no contraturno escolar. Para ele, investir em educação e prevenção custa menos e produz resultados melhores do que ampliar o encarceramento.

“Um aluno custa cerca de R$ 10,5 mil por ano. Um preso custa R$ 78 mil por ano. Então não é melhor prevenir? Não é melhor investir na escola, na juventude e na prevenção?”, questionou.

O senador Eduardo Braga reforçou a parceria com Omar e destacou a atuação em Brasília para garantir moradias populares ao Amazonas, por meio do Minha Casa, Minha Vida. Ele também citou a necessidade de recuperar a saúde pública e afirmou que a experiência administrativa será importante para retomar serviços essenciais. “Experiência não se encontra na esquina. Competência não se encontra na esquina. Falar é fácil, até papagaio fala. Fazer são poucos que sabem”, disse Braga.

Ao final do encontro, Omar afirmou que voltará ao Jorge Teixeira e que pretende realizar novas reuniões nos bairros de Manaus para ouvir a população e apresentar propostas.

“Nós vamos voltar a nos reunir aqui. Vamos fazer várias reuniões na cidade de Manaus e vamos voltar ao Jorge Teixeira. O Amazonas vai ser forte de novo, porque é com trabalho que a gente vai caminhar”, afirmou Omar.