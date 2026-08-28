Dólar dispara 1% e Bolsa recua após fala do Fed

Moeda americana chega a R$ 5,22, enquanto Ibovespa perde força após discurso do presidente do Banco Central dos EUA

O dólar avançou 1,04% nesta sexta-feira (28) e chegou a R$ 5,22 no mercado comercial. A alta ganhou força após o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), o Banco Central dos Estados Unidos, interpretado pelo mercado como um sinal de possível aumento dos juros no país.

A moeda americana era negociada a R$ 5,216 para venda às 13h, após iniciar o pregão próxima da estabilidade. A demanda por dólares manteve o mercado de câmbio pressionado. Desde julho, a cotação tem oscilado em uma faixa entre R$ 5,05 e R$ 5,22, e nesta sexta-feira a divisa ficou próxima do limite superior.

Na Bolsa brasileira, o Ibovespa também perdeu o ritmo positivo registrado no início do pregão. O principal índice da B3 recuava 0,61% às 13h, aos 174.069 pontos.

O indicador chegou a atingir 176.295 pontos logo após a abertura dos negócios, mas passou a cair ao longo da sessão após a reação dos investidores à fala do presidente do Fed.