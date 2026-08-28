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INTERNACIONAL

EUA negociam participação nas reservas de petróleo da Venezuela

Governo Trump discute acordo com gestão interina de Delcy Rodríguez para assumir parte das maiores reservas conhecidas de petróleo do mundo

O governo de Donald Trump negocia com a administração interina da Venezuela a possibilidade de assumir uma participação nas reservas de petróleo do país, segundo informações divulgadas pelo site americano Axios. A publicação afirma ter ouvido dois altos funcionários da Casa Branca.

A Venezuela concentra as maiores reservas conhecidas de petróleo do mundo. O interesse dos Estados Unidos no país aumentou após a operação militar americana realizada em 3 de janeiro, que resultou na captura do então presidente Nicolás Maduro. Ele foi levado para Nova York, onde permanece preso à espera de julgamento.

Após a saída de Maduro, Delcy Rodríguez, que era sua vice-presidente, assumiu o comando interino da Venezuela. Desde então, o governo tem adotado medidas consideradas favoráveis a Washington, entre elas a libertação de dissidentes políticos e o envio de petróleo para os Estados Unidos.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, é apontado como a principal autoridade responsável pelas decisões de Washington em relação a Caracas. Ele tem defendido uma aproximação com a Venezuela, principalmente pela importância do país no mercado internacional de petróleo.

A questão energética ganhou ainda mais peso para o governo Trump diante da escalada do conflito com o Irã, que provocou pressão sobre os preços internacionais do petróleo.

Enquanto as negociações avançam, a oposição venezuelana e organizações de defesa dos direitos humanos cobram maior rapidez no processo político. A pressão também conta com apoio de parlamentares democratas e republicanos no Congresso dos Estados Unidos.

Rubio já afirmou que a Venezuela deveria passar por três fases após a saída de Maduro: estabilização econômica, reorganização política e, posteriormente, uma transição para eleições.

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