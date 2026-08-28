EUA negociam participação nas reservas de petróleo da Venezuela

Governo Trump discute acordo com gestão interina de Delcy Rodríguez para assumir parte das maiores reservas conhecidas de petróleo do mundo

O governo de Donald Trump negocia com a administração interina da Venezuela a possibilidade de assumir uma participação nas reservas de petróleo do país, segundo informações divulgadas pelo site americano Axios. A publicação afirma ter ouvido dois altos funcionários da Casa Branca.

A Venezuela concentra as maiores reservas conhecidas de petróleo do mundo. O interesse dos Estados Unidos no país aumentou após a operação militar americana realizada em 3 de janeiro, que resultou na captura do então presidente Nicolás Maduro. Ele foi levado para Nova York, onde permanece preso à espera de julgamento.

Após a saída de Maduro, Delcy Rodríguez, que era sua vice-presidente, assumiu o comando interino da Venezuela. Desde então, o governo tem adotado medidas consideradas favoráveis a Washington, entre elas a libertação de dissidentes políticos e o envio de petróleo para os Estados Unidos.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, é apontado como a principal autoridade responsável pelas decisões de Washington em relação a Caracas. Ele tem defendido uma aproximação com a Venezuela, principalmente pela importância do país no mercado internacional de petróleo.

A questão energética ganhou ainda mais peso para o governo Trump diante da escalada do conflito com o Irã, que provocou pressão sobre os preços internacionais do petróleo.

Enquanto as negociações avançam, a oposição venezuelana e organizações de defesa dos direitos humanos cobram maior rapidez no processo político. A pressão também conta com apoio de parlamentares democratas e republicanos no Congresso dos Estados Unidos.

Rubio já afirmou que a Venezuela deveria passar por três fases após a saída de Maduro: estabilização econômica, reorganização política e, posteriormente, uma transição para eleições.