Receita Federal devolve R$ 41 bilhões em restituições do IR 2026

Valor recorde beneficiou 35,9 milhões de contribuintes; quase 500 mil pessoas receberão cartas para regularizar pendências na malha fina

A Receita Federal devolveu mais de R$ 41 bilhões em restituições do Imposto de Renda de 2026 a 35,9 milhões de contribuintes, conforme dados divulgados nesta terça-feira (20). Segundo o órgão, o montante é recorde, e cerca de 80% dos pagamentos foram realizados até 1 mês após o encerramento do prazo para entrega das declarações.

O último lote regular de restituições foi pago em 31 de agosto e contemplou 521.935 contribuintes, com a distribuição de R$ 1,24 bilhão. Após essa etapa, os pagamentos passaram a ocorrer por meio de lotes residuais mensais.

Outra novidade deste ano foi o cashback do Imposto de Renda, que destinou R$ 460 milhões a 3,4 milhões de pessoas que não haviam apresentado declaração no ano anterior, segundo a Receita Federal.

Com o encerramento do calendário regular, o órgão também iniciou uma ação para orientar contribuintes que tiveram suas declarações retidas na malha fina por pendências que podem ser corrigidas. Ao todo, 498.487 pessoas receberão cartas com instruções para regularizar a situação. O envio começou em 5 de outubro e termina nesta terça-feira (20).

A iniciativa faz parte do Projeto Cartas 2026, que busca incentivar a correção voluntária de possíveis erros antes da emissão de notificações ou intimações formais. A malha fina ocorre quando a Receita identifica informações que precisam ser verificadas, o que não significa necessariamente que houve irregularidade ou aplicação de multa.