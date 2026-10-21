Quaest: Flávio Bolsonaro tem 45% e Lula 44% na reta final do 2º turno

Pesquisa ouviu 2.154 eleitores entre 17 e 20 de outubro, com margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos



Nova pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (21) aponta o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 45% das intenções de voto no segundo turno da eleição presidencial. O presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), registra 44%. Como a diferença é de 1 ponto percentual e a margem de erro é de 2 pontos, para mais ou para menos, os dois aparecem tecnicamente empatados.

Os votos em branco, nulos e de quem não escolheu nenhum dos candidatos somam 9%, enquanto 2% dos entrevistados se declararam indecisos.

Este é o primeiro levantamento da Quaest feito depois do debate entre os dois candidatos, transmitido pela TV Band no domingo (18). No primeiro turno, Flávio obteve 47,03% dos votos válidos e Lula, 45,16%. A votação do segundo turno acontece no dia 25.

A pesquisa ouviu 2.154 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 17 e 20 de outubro. O nível de confiança é de 95%. O estudo foi contratado pela Globo e pelo jornal O Globo e está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo BR-08535/2026.