Dólar recua ante o real na abertura do mercado

Moeda norte-americana acompanha tendência de queda no exterior, enquanto investidores monitoram o cenário eleitoral no Brasil

O dólar abriu a terça-feira em queda frente ao real, acompanhando o movimento de desvalorização da moeda norte-americana em relação a diversas divisas internacionais. No Brasil, o mercado segue atento ao cenário eleitoral, a 5 dias do segundo turno.

Às 9h10, o dólar à vista recuava 0,46%, cotado a R$ 5,0242 para venda. Já o contrato futuro para novembro, o mais negociado no mercado brasileiro, registrava baixa de 0,38%, a R$ 5,0345.

Na segunda-feira, o dólar à vista encerrou o pregão com queda de 0,50%, cotado a R$ 5,0476.