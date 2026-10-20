Omar Aziz tem 46% e Maria do Carmo, 41%, no segundo turno no Amazonas, diz Real Time Big Data

Candidato do PSD lidera a disputa pelo governo; 96% dos eleitores dizem já ter o voto definido

Omar Aziz (PSD) lidera o segundo turno da disputa pelo governo do Amazonas, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira (20). No cenário estimulado, ele tem 46% das intenções de voto, contra 41% da Professora Maria do Carmo (PL). Votos brancos e nulos somam 11%, e os indecisos, 2%.

Com margem de erro de 2 pontos percentuais, a diferença de 5 pontos indica vantagem do candidato do PSD, sem empate técnico. Nos votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos e simulam a apuração oficial da Justiça Eleitoral, Aziz chega a 53%, e Maria do Carmo, a 47%.



Na pesquisa espontânea, em que os nomes não são apresentados previamente aos entrevistados, Aziz aparece com 44% das menções e Maria do Carmo, com 40%. Nesse cenário, brancos e nulos somam 11%, e 5% não souberam ou não quiseram responder.

O levantamento também mostra um eleitorado pouco propenso a mudanças: 96% afirmam que o voto está definido. Entre os eleitores de Maria do Carmo, 94% dizem que não mudariam de jeito nenhum. Entre os de Aziz, o índice é de 82%.

A pesquisa RealTime Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 15 e 19 de outubro de 2026. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo AM-03112/2026.