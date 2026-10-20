TCE-AM transfere julgamento das contas de David Almeida para dezembro

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) transferiu para o dia 1º de dezembro o julgamento das contas da Prefeitura de Manaus referentes aos exercícios de 2024 e 2025, de responsabilidade do ex-prefeito David Almeida. A decisão foi tomada pelo Tribunal Pleno nesta terça-feira (20), após deliberação dos conselheiros.

No processo referente às contas de 2024, o conselheiro-relator Júlio Pinheiro solicitou o adiamento do julgamento. Já na análise das contas de 2025, o conselheiro Júlio Pinheiro pediu vista do processo, que tem como relator o conselheiro Érico Desterro.

Após votação em plenário, os conselheiros definiram o dia 1º de dezembro para a apreciação dos dois processos. Conforme o rito previsto, as contas deverão ser analisadas em duas sessões especiais distintas.

O pedido de vista é um instrumento processual que permite ao conselheiro solicitar mais tempo para examinar os autos antes de apresentar seu voto. Com isso, a análise é suspensa e retomada posteriormente, conforme a definição do colegiado.

As sessões especiais para análise das contas de 2024 e 2025 serão realizadas separadamente, conforme o procedimento adotado pelo Tribunal, com transmissão ao vivo por meio das redes sociais da Corte de Contas, entre elas o YouTube e Facebook.