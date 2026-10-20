Programa Blitz TCE chega à final de competição que avalia práticas de gestão

O programa Blitz TCE-AM, do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), avançou para a final do Prêmio Qualidade Amazonas (PQA) 2026, promovido pela Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (FIEAM). A iniciativa foi selecionada para a próxima etapa de avaliação, que ocorrerá durante a 5ª Feira da Qualidade, de 9 a 12 de novembro, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, em Manaus.

Nesta fase, o projeto será apresentado a uma comissão composta por quatro avaliadores. Cada organização terá até 15 minutos para expor a iniciativa, seguida de uma rodada de perguntas. A apresentação deverá contemplar a metodologia adotada e os resultados alcançados pelo projeto.

Idealizado pela gestão da conselheira-presidente Yara Amazônia Lins, o Blitz TCE é uma iniciativa do Tribunal voltada à fiscalização ágil de órgãos e serviços públicos, com o objetivo de identificar possíveis irregularidades, verificar problemas na prestação de serviços e contribuir para a adoção de medidas corretivas. As ações podem envolver diferentes áreas da administração pública e são realizadas a partir de denúncias da população ou de levantamentos técnicos das equipes do Tribunal.

Além de identificar falhas, o programa busca fortalecer o controle externo e contribuir para a melhoria dos serviços oferecidos à sociedade, por meio de uma atuação mais célere e direcionada às situações que demandam apuração.

O Prêmio Qualidade Amazonas reconhece organizações que desenvolvem práticas voltadas à excelência em gestão, à inovação e à melhoria contínua de processos. As organizações selecionadas para a 5ª Feira da Qualidade também estarão automaticamente classificadas para o QualiShow 2026, marcado para 27 de novembro, quando será divulgada a premiação.