Milei fecha acordo com os EUA para explorar terras raras da Argentina

Pacto prevê financiamento de US$ 7 bilhões e acesso preferencial de empresas americanas aos minerais estratégicos do país

O governo de Javier Milei selou um acordo com os Estados Unidos para atrair investimentos nas regiões argentinas com grandes reservas de terras raras. Durante um anúncio em Nova York, Milei confirmou um pacote de financiamento de US$ 7 bilhões viabilizado pelo Export Import Bank dos EUA.

Em contrapartida, a Argentina se compromete a comprar equipamentos e serviços exclusivamente de empresas americanas e a priorizar a venda de terras raras ao mercado e à indústria de defesa dos Estados Unidos. Nos bastidores, a campanha de Flávio Bolsonaro já cita Milei como referência, com o candidato sinalizando ao setor privado que pretende seguir o mesmo caminho de aproximação com os EUA nessa área.

O acordo faz parte do chamado Corredor Andes Atlântico, primeira iniciativa da Parceria para Infraestrutura e Investimento Global dos EUA no hemisfério ocidental, criada para ampliar a presença americana na América Latina e conter o avanço da China na região.

O plano busca conectar o noroeste argentino, rico em lítio, cobre e terras raras, e a bacia de Vaca Muerta aos portos do Atlântico, por meio de ferrovias, dutos, portos e infraestrutura digital. Segundo a Casa Branca, o projeto deve destravar bilhões de dólares em investimentos e fortalecer cadeias de suprimento de minerais críticos e energia.



Entre os investimentos já anunciados está uma carta de intenções do Exim Bank de até US$ 6 bilhões para o projeto Argentina LNG, empreendimento de US$ 51 bilhões em Vaca Muerta liderado pela YPF em parceria com a italiana ENI e a XRG, dos Emirados Árabes Unidos.

A americana McDermott foi contratada para obras de engenharia e construção de uma planta de tratamento de gás, enquanto a Pumpco, subsidiária da MasTec, assinou contrato de mais de US$ 1 bilhão em serviços similares. A Metrotel, também dos EUA, está expandindo a conectividade para 6 milhões de usuários de telecomunicações no país.

Nos próximos meses, uma delegação do Departamento de Estado americano deve visitar Buenos Aires, Jujuy e Salta, com viagem prevista para outubro de 2026.

O subsecretário Christopher Landau estará na Argentina no fim do mês para discutir crescimento econômico e investimentos com parceiros públicos e privados, além de defender transações ligadas ao Corredor. Os dois países também vão coordenar eventos para conectar empresas americanas a oportunidades de investimento e licitações em andamento.