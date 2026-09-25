Pesquisa da Pontual aponta segundo turno entre Omar Aziz e Roberto Cidade

Levantamento mostra disputa acirrada tanto no primeiro quanto no segundo turno, com diferença dentro da margem de erro; resultado diverge de pesquisa da Quaest divulgada um dia antes



A terceira pesquisa da Pontual sobre a corrida ao Governo do Amazonas indica um cenário de empate técnico entre o senador Omar Aziz, do PSD, e o governador Roberto Cidade, do União Brasil. No primeiro turno, Omar aparece com 27,9% das intenções de voto, contra 27,1% de Cidade.

Em uma eventual disputa de segundo turno entre os dois, Cidade fica à frente com 43,9%, ante 42,2% de Omar, diferença de 1,7 ponto percentual, dentro da margem de erro do instituto.

O resultado destoa da pesquisa Quaest divulgada na véspera, que apontava Omar na liderança do primeiro turno com 29%, seguido por Maria do Carmo, do PL, com 19%, Cidade, com 18%, e David Almeida, do Avante, com 11%.

Na pesquisa estimulada da Pontual, Maria do Carmo tem 17,1% e David Almeida, 16%. Cabo Daciolo soma 2,2%, Isael Munduruku, 0,7%, e Gilberto Vasconcelos, 0,4%. Indecisos somam 4,9% e os que declaram voto em branco ou nulo chegam a 3,7%.

Por região, Omar lidera no interior, com 33,5% contra 30,4% de Cidade, enquanto na capital Cidade tem vantagem, com 24,1% ante 22,9% de Omar. Maria do Carmo aparece com 21,3% em Manaus e 12,5% no interior, e David Almeida tem 17,3% na capital e 14,6% no interior.

Em outros cenários de segundo turno simulados pela Pontual, Cidade vence Maria do Carmo por 50,1% a 30,4% e David Almeida por 51,6% a 25,4%. Omar, por sua vez, supera Maria do Carmo por 49,3% a 35,8% e David Almeida por 51,3% a 25,2%.

Na rejeição estimulada, David Almeida tem o pior índice, com 31,4%, seguido por Omar, com 17,3%, Cidade, com 14,1%, e Maria do Carmo, com 11,3%. Os demais candidatos registram rejeição entre 4,4% e 5,7%.

A Pontual entrevistou 3 mil eleitores entre os dias 15 e 24 de setembro, com margem de erro de 1,79 ponto percentual e nível de confiança de 95%, sob registro AM 08742/2026 no Tribunal Superior Eleitoral.

Já a Quaest ouviu 804 pessoas entre 20 e 23 de setembro, com margem de erro de três pontos percentuais e mesmo nível de confiança, sob registro BR 08101/2026. Os períodos de coleta se sobrepõem parcialmente, mas os tamanhos das amostras são bastante distintos, e a Pontual não detalha a técnica de abordagem usada com os entrevistados.

