TJAM elege novo presidente na terça-feira (29)

Desembargadores Airton Gentil e Cláudio Roessing concorrem ao comando da Corte no biênio 2027 a 2028; Vice-Presidência também terá dois candidatos

O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) elege na próxima terça-feira (29) os novos dirigentes da Corte para o biênio 2027 a 2028. A Presidência será disputada pelos desembargadores Airton Luís Corrêa Gentil e Cláudio César Ramalheira Roessing. Para a Vice-Presidência, concorrem os desembargadores Onilza Abreu Gerth e Cezar Luiz Bandiera.

A desembargadora Vânia Marques Marinho é candidata única ao cargo de corregedora-geral de Justiça. A votação será feita pelo Tribunal Pleno, e a data foi confirmada pelo atual presidente, desembargador Jomar Fernandes.

A existência de dois nomes na disputa pela Presidência mudou o cenário que se esperava para a sucessão. A expectativa inicial era de que Airton Gentil fosse escolhido por aclamação, seguindo o modelo de acordos prévios adotado em eleições recentes do tribunal.

A candidatura de Cláudio Roessing levou a definição para o voto entre os desembargadores. Situação parecida ocorreu na Vice-Presidência, que também terá confronto entre duas candidaturas. Entre os três principais cargos da administração, apenas a Corregedoria terá candidatura única.

Quem for eleito presidente assumirá atribuições administrativas e institucionais, como a direção dos trabalhos do TJAM, a presidência das reuniões do Tribunal Pleno, a representação do Judiciário estadual e o encaminhamento da proposta orçamentária da instituição. A nova administração começa após o fim do mandato da atual direção, comandada por Jomar Fernandes.