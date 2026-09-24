Governador do Amazonas pede ajuda federal contra incêndios e alerta para uso de fogo na estiagem

Roberto Cidade diz que fogo em Iranduba está 95% controlado e que o Estado precisa de reforço diante de recorde de queimadas

O governador do Amazonas, Roberto Cidade, afirmou nesta quinta-feira (24) que pediu apoio do governo federal para reforçar o combate aos incêndios no Estado. A declaração foi dada durante visita à área atingida por um incêndio de grandes proporções em Iranduba, na Região Metropolitana de Manaus.

Segundo ele, o fogo, que começou na terça-feira (22) em vegetação próxima à AM-070, na região de Cacau Pirêra, está 95% controlado após uma noite de trabalho do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. Na quarta-feira (23), as chamas chegaram a mobilizar uma força-tarefa.

Cidade defendeu que o Estado precisa de ajuda tanto para os incêndios quanto para a estiagem que atinge municípios do interior, e sugeriu que o governo federal envie equipes de outros estados. Ele também pediu o apoio da bancada federal do Amazonas e disse que o tema é uma questão de Estado.

O governador fez ainda um apelo para que a população não use fogo no período de seca, já que pequenos focos podem ganhar proporções gigantescas, como o de Iranduba.



O Amazonas já registrou mais de 3 mil focos de incêndio neste ano, segundo o governador. Dados do Inpe mostram 3.240 focos entre 1º e 22 de setembro, alta de 244% sobre o mesmo período de 2025.

O Estado ampliou o Corpo de Bombeiros de 11 para 25 bases e conta com mais de mil profissionais no combate ao fogo. Sobre a autoria dos incêndios, Cidade disse que as investigações seguem em andamento e que não tinha informação sobre prisões.

O cenário é agravado pelo calor. Manaus registrou 38,6°C na terça-feira, a maior temperatura do ano até então, segundo o Inmet, e a fumaça avança sobre a capital. O governador afirmou que o Estado havia se preparado para um período de temperaturas elevadas.