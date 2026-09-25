Inflação acelera em setembro com forte alta na conta de luz

IPCA-15 sobe 0,70% no mês, puxado pelo fim do desconto do Bônus de Itaipu na energia elétrica



O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, considerado a prévia da inflação oficial do país, subiu 0,70% em setembro, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (25) pelo IBGE. O resultado veio acima das projeções do mercado, que esperava alta de 0,53%, e representa uma forte aceleração em relação ao mês anterior, quando o índice havia caído 0,40%. Com isso, o IPCA-15 acumula alta de 3,82% no ano e de 4,47% em 12 meses.

O principal responsável pelo avanço foi o grupo Habitação, que subiu 2,07% no mês, impulsionado sobretudo pela energia elétrica residencial, que teve alta de 7,42% após queda de 6,25% em agosto.

O movimento reflete o fim da incorporação do Bônus de Itaipu nas faturas, mecanismo que devolve aos consumidores valores excedentes ligados à usina e reduz temporariamente o valor da conta de luz.

A bandeira tarifária amarela seguiu em vigor em setembro, adicionando R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos. Já em Fortaleza, as tarifas caíram 6,65% a partir de 26 de agosto, após renegociação de valores relacionados a concessões de hidrelétricas.

Outros reajustes ocorreram no gás encanado, com alta de 0,92% puxada por Curitiba e Rio de Janeiro, e na taxa de água e esgoto, que subiu 0,03% após reajuste em Salvador.



O grupo Transportes também pesou no resultado, com alta de 0,60%, atrás apenas de Habitação e Despesas Pessoais, este último impulsionado pelo aumento de 14% no preço do cigarro. O destaque em Transportes foi o salto de 9,82% nas passagens aéreas, enquanto os combustíveis subiram 0,22%, com avanço do gás veicular e da gasolina e recuo do diesel e do etanol.

Já o grupo Alimentação e Bebidas teve alta de 0,40%, com aumento tanto nos alimentos consumidos em casa quanto fora do domicílio. Entre os destaques do mês estão o tomate, com alta de 20,76%, o arroz, que subiu 2,39%, e as carnes, com avanço de 1,30%.

Nas refeições fora de casa, o ritmo de alta acelerou de 0,25% para 0,38%, enquanto o preço do lanche desacelerou de 0,75% para 0,44%.