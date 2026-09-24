Defesa de Bolsonaro pede a Kassio suspensão imediata da pena por trama golpista

Advogados questionam competência da Primeira Turma do STF e querem interromper execução até julgamento da revisão criminal

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu nesta quinta-feira (24), em caráter liminar, a suspensão imediata da pena imposta no caso da trama golpista. O pedido foi enviado ao ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator da revisão criminal apresentada pelos advogados.

Os defensores querem que a execução da pena fique suspensa até o julgamento da revisão. Em setembro do ano passado, Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pelo plano de golpe após as eleições de 2022, decisão tomada pela Primeira Turma do STF.

No documento, a defesa sustenta que há “plausibilidade qualificada” de que a condenação tenha partido de um órgão absolutamente incompetente dentro do próprio Supremo. Por isso, argumenta que o cumprimento da pena não deve continuar enquanto o mérito da revisão não for analisado.