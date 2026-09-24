PT aciona TSE e STF contra Flávio Bolsonaro por suposta articulação com os EUA nas eleições

Campanha de Lula pede investigação de possível abuso de poder e interferência estrangeira em favor do senador

A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) protocolou nesta quarta-feira (23) uma ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência, seu vice, Alfredo Gaspar, e o ex-deputado Eduardo Bolsonaro.

O pedido aponta possível abuso de poder político e econômico e uso indevido dos meios de comunicação, em razão de uma suposta articulação com o governo dos Estados Unidos para influenciar o pleito.

O partido também procurou o Supremo Tribunal Federal (STF) e solicitou a abertura de um inquérito para apurar eventuais casos de interferência estrangeira na eleição. A legenda menciona suspeitas de apoio do governo norte-americano à candidatura de Flávio Bolsonaro.

Segundo os advogados da campanha de Lula, o senador teria buscado, de diversas formas, o respaldo de autoridades dos EUA, com potencial de afetar a disputa. Entre os pontos citados estão negociações com representantes norte-americanos, aplicação de tarifas e sanções e possível uso de recursos ou estruturas estrangeiras em benefício da candidatura.

A ação ainda pede que seja investigada a atuação da Rockbridge Network, organização política americana associada ao financiamento de campanhas conservadoras, com base em reportagens do site Amado Mundo.

Ao TSE, o PT pede depoimentos, requisição de documentos a órgãos públicos e quebra de sigilos. Se as irregularidades forem comprovadas, solicita a cassação da chapa e a inelegibilidade dos envolvidos.

As acusações ainda dependem de apuração da Justiça Eleitoral, que deverá avaliar a responsabilidade dos citados e a existência de irregularidades ao longo dos procedimentos.

