Lula quer barrar bets e cassinos on-line por MP e governo corre para blindar o texto na Justiça

Presidente prefere proibição total das apostas e usa o tema na reta final antes do primeiro turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse a ministros, em reunião no Palácio da Alvorada nesta quarta-feira (23), que prefere editar uma medida provisória para proibir tanto as apostas esportivas, as chamadas bets, quanto os cassinos on-line, como o “jogo do tigrinho”.

Equipes técnicas do governo trabalham agora na fundamentação jurídica para fechar o texto, com o objetivo de evitar que a MP seja derrubada na Justiça. As plataformas de apostas já prometem recorrer se forem proibidas de operar no país.

Duas alternativas foram discutidas no encontro: a proibição total, que inclui cassinos on-line e apostas em eventos esportivos, ou uma proibição parcial, que veta apenas os cassinos e cria medidas contra a publicidade de apostas.

Lula indicou preferência pelo primeiro modelo. Na véspera, em discurso na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, ele afirmou que a indústria das bets “transforma o vício em lucro” e que o Brasil não vai tolerar esse modelo de negócio.

A ofensiva faz parte da estratégia do presidente na reta final antes do primeiro turno das eleições. Pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada na quarta-feira mostra que 75% dos brasileiros defendem a proibição das bets, e 60% dos entrevistados avaliam que a atividade só traz prejuízos à sociedade.

Diante disso, o candidato do PL, Flávio Bolsonaro, tentou se antecipar a um eventual anúncio do governo. Em seu podcast, ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ele associou o endividamento dos brasileiros aos cassinos on-line, que teriam crescido por falta de fiscalização, e chamou Lula de “pai do tigrinho”.

Flávio disse ser contra qualquer tipo de aposta, mas afirmou que as apostas em resultados de eventos esportivos reais contam com mecanismos de controle, buscando se diferenciar dos cassinos on-line.

