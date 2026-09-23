Amazonas concentra maior área de seca do país em agosto

Fenômeno avançou de 60% para 94% do território amazonense entre julho e agosto, segundo o Monitor de Secas

O Amazonas registrou, em agosto, a maior área total com seca entre os estados brasileiros. Segundo o Monitor de Secas, do governo federal, a presença do fenômeno no estado aumentou de 60% para 94% entre julho e agosto, o maior percentual desde os 99% registrados em janeiro de 2025.

A intensidade da seca também aumentou no período. A área do Amazonas afetada por seca moderada passou de 8% para 50%, cenário mais severo para o estado desde abril de 2025. Em todo o país, a área afetada pelo fenômeno cresceu de 4,43 milhões para 5,19 milhões de km², o equivalente a 61% do território nacional.

A severidade da seca aumentou em 17 estados, entre eles Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Em contrapartida, o fenômeno perdeu intensidade no Rio de Janeiro e em São Paulo. Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraíba permaneceram estáveis. Amapá e Distrito Federal voltaram a registrar seca em agosto, enquanto Paraná deixou de apresentar o fenômeno, juntando-se a Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Entre as regiões, o Nordeste apresentou o quadro mais severo em agosto, com seca grave em 16% de sua área. A região também concentrou o maior percentual de território afetado, com 90%. Já o Sul ficou completamente livre de seca no período.