AtlasIntel aponta Lula à frente no 1º turno e empate no 2º

Presidente registra 45,8% contra 43,4% de Flávio Bolsonaro no primeiro turno; segundo turno tem diferença de 0,3 ponto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece numericamente à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno da eleição presidencial de 2026, segundo pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira (23).

Lula registra 45,8% das intenções de voto, enquanto Flávio tem 43,4%. Na sequência aparecem Renan Santos (Missão), com 4,5%; Augusto Cury (Avante), com 2,1%; Ronaldo Caiado (PSD), com 1,3%; e Romeu Zema (Novo), com 0,9%.

Em um eventual segundo turno entre Lula e Flávio, os dois aparecem tecnicamente empatados. Lula tem 47,7%, contra 47,4% de Flávio, diferença de 0,3 ponto percentual, dentro da margem de erro de 1 ponto. Brancos, nulos e indecisos somam 4,9%. Entre os votos válidos, Lula registra 50,2% e Flávio, 49,8%.

O levantamento também simulou disputas de segundo turno entre Lula e outros candidatos. O presidente aparece com 47,6% contra Romeu Zema, 46,6% contra Ronaldo Caiado, 46,2% contra Augusto Cury e 46,5% contra Renan Santos.

A pesquisa ouviu 5.015 pessoas entre 17 e 22 de setembro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04739/2026.