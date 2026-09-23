Manaus amanhece coberta de fumaça após recorde de calor

Defesa Civil classificou a situação como de “Alto Risco” e orientou a população a evitar atividades físicas ao ar livre

Manaus amanheceu nesta quarta-feira (23) novamente coberta por fumaça e com cheiro de queimado em diferentes áreas da cidade. A piora ocorre um dia após a capital registrar a maior temperatura do ano, com 38,6°C às 15h de terça-feira (22), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Diante da condição do ar, a Defesa Civil emitiu um alerta classificando a situação como de “Alto Risco” e recomendou que a população evite exercícios e outras atividades físicas ao ar livre. O aplicativo Selva, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), também apontou piora na qualidade do ar, com a maioria das estações registrando níveis entre “muito ruim” e “péssima”.

Entre os pontos mais afetados estão Coroado, com concentração de 150 µg/m³ de PM2,5, Distrito Industrial, com 192 µg/m³, e Japiim, com 116 µg/m³. O PM2,5 corresponde a partículas finas que podem penetrar profundamente no sistema respiratório e está entre os principais fatores associados à piora da qualidade do ar.

O registro de 38,6°C também marcou a terceira vez em 2026 que o recorde de maior temperatura do ano foi superado em Manaus, conforme os dados do Inmet.