IA e vídeos falsos ampliam riscos para eleições e democracia

Guia do CGI.br aponta avanço das deepfakes, da desinformação e de conteúdos de baixa qualidade no ambiente digital

Conteúdos falsos produzidos por inteligência artificial e informações de baixa qualidade ganharam espaço entre os principais riscos digitais para as eleições e a democracia.

O alerta consta no Guia Internet, Democracia e Eleições, publicado nesta terça-feira (22) pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), que analisa as mudanças no ambiente digital desde a primeira edição do documento, em 2018.

Segundo o guia, a circulação de conteúdos deixou de se concentrar principalmente em redes abertas, como o Facebook, e passou a ocorrer também em plataformas mais restritas, como o WhatsApp.

A desinformação se espalha simultaneamente por diferentes serviços e tem nos vídeos um de seus principais formatos, geralmente acompanhados por textos curtos que reforçam a narrativa apresentada.

O documento também destaca o avanço das ferramentas de inteligência artificial generativa, que podem produzir conteúdos cada vez mais realistas e direcionados a públicos específicos.

Entre as principais preocupações está o uso de deepfakes, que podem dificultar a identificação de conteúdos falsos até mesmo por pessoas acostumadas a avaliar informações na internet.

O CGI.br alerta que esse cenário pode ampliar a desconfiança sobre conteúdos verdadeiros e instituições, especialmente em um ambiente marcado pela polarização política. O guia também aponta que usuários tendem a consumir informações alinhadas às próprias convicções e rejeitar conteúdos que contrariem suas crenças.

A publicação reúne orientações sobre sistemas de recomendação, inteligência artificial, deepfakes e modelos de linguagem, além de diretrizes para instituições e cidadãos enfrentarem a desinformação.

O documento também aborda o papel dos influenciadores digitais, destacando que, diferentemente do jornalismo, eles não estão submetidos a um código de ética profissional nem respondem institucionalmente pela veracidade ou por eventuais erros das informações divulgadas.