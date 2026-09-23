Lula retorna a Manaus na reta final da campanha

Presidente estará na capital amazonense em 28 de setembro, 6 dias antes do primeiro turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará em Manaus na próxima segunda-feira (28), 6 dias antes do primeiro turno das eleições, marcado para 4 de outubro. A agenda de campanha prevê compromissos na capital amazonense durante a manhã e, à tarde, em Belém (PA).

A visita foi confirmada pela equipe de campanha, mas o local e o horário dos compromissos em Manaus ainda não foram divulgados. A programação ocorre na reta final da disputa presidencial.

Durante a passagem pelo Amazonas, Lula deverá participar de atos ao lado de Omar Aziz (PSD), candidato ao Governo do Amazonas, e Eduardo Braga (MDB), que disputa a reeleição ao Senado.