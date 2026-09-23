Meta tira do ar perfil de série de Porchat sobre Caso Master e Lagoinha

A Meta retirou do ar, na manhã desta quarta-feira (23/9), o perfil “Revelando Brasil” no Instagram. A conta havia publicado ao longo da semana uma série apresentada pelo humorista Fabio Porchat, que explica as conexões entre o Banco Master, a Igreja Batista da Lagoinha e nomes da política, entre eles o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Segundo a plataforma, o conteúdo não estaria de acordo com os padrões do Instagram. A empresa, porém, não detalhou qual regra teria sido descumprida nem em que ponto do material a infração teria ocorrido.

A série também aborda as relações entre os três principais personagens da história e outros políticos, como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e a advogada Viviane Barci de Moraes, casada com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Poucas horas depois da suspensão, o perfil @revelando.brasil foi restabelecido e voltou a ser acessado normalmente. O projeto especial conta com o apoio do podcast Calma Urgente, do ICL Notícias, da Mídia Ninja e do 342 Artes.