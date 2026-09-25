Dólar sobe com olho no exterior e Ibovespa recua

Moeda americana avança após encontro entre Trump e Xi Jinping; bolsa brasileira cai à espera do IPCA-15



O dólar mudou de direção nesta sexta-feira (25) e passou a operar em alta, com avanço de 0,06% por volta das 10h40, cotado a R$ 5,1961. Na véspera, a moeda havia subido 0,48%, fechando em R$ 5,1930.

Já o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, recuava 0,73% no mesmo horário, aos 182.616 pontos, após queda de 0,99% no pregão anterior, quando encerrou em 183.966 pontos.

O mercado segue atento ao encontro entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping, que classificaram a conversa como positiva. Segundo o líder chinês, os dois países chegaram a um entendimento comum em diversas questões, incluindo tarifas, terras raras, compras agrícolas, inteligência artificial, chips, aviação e temas geopolíticos como Taiwan e Irã.

Na quarta-feira, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, havia informado que Washington e Pequim concordaram em estender por dois meses a trégua comercial que venceria em 10 de novembro, prorrogando o acordo até janeiro.



As tensões entre Estados Unidos e Irã também permanecem no radar dos investidores. O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, afirmou que cabe aos americanos decidir se querem encerrar a guerra, destacando que seu país não deseja a continuidade do conflito.

Antes, durante discurso na Assembleia Geral da ONU, ele havia adotado tom mais firme, dizendo que o Irã não vai se curvar diante dos Estados Unidos, e questionou por que um cessar-fogo teria sido rompido apenas duas semanas após ser firmado.

Em meio a esse cenário mais ameno entre as potências, o petróleo recuava nesta sexta-feira: o Brent caía 1,15%, a US$ 105,37 o barril, enquanto o WTI perdia 1,57%, cotado a US$ 93,12.

