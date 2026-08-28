Governador Roberto Cidade vistoria obras da Maternidade Azilda Marreiro

Intervenções contemplam Banco de Leite, recepção, alojamento conjunto e outros setores da unidade

O governador Roberto Cidade vistoriou, nesta sexta-feira (28/08), as obras de reforma e revitalização da Maternidade Azilda da Silva Marreiro, na zona norte de Manaus. A intervenção contempla diferentes ambientes assistenciais e de apoio da unidade, com serviços voltados à adequação da estrutura, melhoria dos fluxos e das condições de funcionamento dos espaços.

“Estamos acompanhando de perto as intervenções na Maternidade Azilda Marreiro, que está recebendo melhorias em diferentes áreas. O Banco de Leite está em fase de conclusão, e também já foram revitalizados espaços como a recepção e o alojamento conjunto. A previsão é que as intervenções avancem conforme o cronograma, mantendo os atendimentos durante a execução dos serviços”, afirmou o governador Roberto Cidade.

O cronograma de reforma é executado por etapas, de forma a preservar a assistência às pacientes e aos recém-nascidos. Entre os serviços já concluídos está a revitalização do Alojamento Conjunto (Alcon 1), que se encontra em funcionamento.

Neste momento, as intervenções estão concentradas na conclusão do Banco de Leite, espaço destinado ao apoio à alimentação de bebês prematuros e de risco. Os serviços também incluem a reforma dos banheiros e intervenções gradativas nos demais setores do complexo da maternidade.

O secretário de Estado de Saúde, Luis Alberto Saraiva, ressaltou a importância da modernização do Banco de Leite, que também presta apoio a outras maternidades da rede estadual.

“Estamos acompanhando as obras da Maternidade Azilda Marreiro, que passa por uma reestruturação. O Banco de Leite foi um dos primeiros do Amazonas e tem um papel importante no atendimento aos recém-nascidos. Por isso, a ampliação e a modernização desse espaço são necessárias para melhorar as condições de funcionamento e de atendimento. Além do Banco de Leite, a recepção e parte do alojamento conjunto já passaram por revitalização”, informou.

Plano de modernização

As intervenções físicas e operacionais em andamento têm como objetivo adequar ambientes e fluxos assistenciais da unidade. Os serviços contemplam diferentes setores da maternidade, com foco nas condições de funcionamento e segurança dos espaços.

Atualmente, 27 unidades da rede estadual passam por intervenções de manutenção, revitalização e adequação de fluxos assistenciais. As obras têm previsão de conclusão até dezembro deste ano.