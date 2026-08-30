Roberto Cidade dialoga com comerciantes e reforça propostas em corpo a corpo na Zona Leste

O candidato à reeleição percorreu a Rua do Fuxico, no Jorge Teixeira, e destacou ações da gestão e propostas para os próximos quatro anos

Neste sábado (29/08), o governador e candidato à reeleição, Roberto Cidade (União Progressista), realizou mais um corpo a corpo com a população de Manaus. Desta vez, a agenda aconteceu na Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, conhecida como Rua do Fuxico, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste da capital.

Acompanhado do coordenador-geral da campanha, Marcos Rotta, Roberto Cidade conversou diretamente com comerciantes e moradores, ouviu demandas e apresentou propostas para os próximos quatro anos. Durante a agenda, o candidato também reforçou ações realizadas nos primeiros meses de gestão à frente do Governo do Amazonas.

A movimentação integra a estratégia da campanha da coligação “União Pelo Amazonas” de ampliar a presença nos bairros de Manaus, aproximando o candidato dos eleitores e fortalecendo o diálogo direto com a população.

“Estamos levando nossas propostas para todos os bairros de Manaus e também para o interior. Temos muita vontade de continuar esse trabalho, enfrentando os desafios de frente, resolvendo os problemas um a um e melhorando a vida da população do Amazonas”, afirmou Roberto Cidade.

Durante o corpo a corpo, o candidato também destacou que a campanha apresenta propostas voltadas ao desenvolvimento econômico e à melhoria dos serviços públicos, com foco na geração de emprego, renda e oportunidades.

“Queremos governar por mais quatro anos para trazer prosperidade, investimentos, emprego, renda e oportunidades, fortalecendo a educação e priorizando a saúde e a segurança”, destacou.

Na área da segurança pública, Roberto Cidade afirmou que pretende ampliar o sistema de videomonitoramento Paredão e implantar a Muralha Digital, inclusive no interior do Estado. O candidato também citou a realização de concurso público para a Segurança Pública, a entrega de novas lanchas blindadas e a proposta de estruturar as Guardas Municipais dos municípios do interior.

“Vamos ampliar o Paredão, implantar a Muralha Digital e levar essas tecnologias para o interior. Também vamos realizar concurso para a Segurança Pública e entregar mais duas lanchas blindadas. Nossa ideia é armar, equipar e treinar as Guardas Municipais de todos os municípios do interior”, afirmou.

Apoio nas ruas

A agenda também contou com manifestações de apoio à candidatura de Roberto Cidade. Para Bianca Bentes, o contato direto do candidato com a população demonstra disposição para ouvir as demandas dos amazonenses.

“Eu acredito muito no potencial do Roberto Cidade, acho que ele pode mudar Manaus e o Amazonas para melhor. Ele está sempre nas ruas, nos bairros e no interior, procurando estar próximo e acolher as pessoas”, declarou.

O gestor ambiental Jefferson Andrade também destacou a postura do candidato e afirmou que decidiu apoiá-lo pela percepção de correção e capacidade de trabalho.

“O Roberto Cidade é um cara que sabe trabalhar. Pessoas que trabalham com ele já comentaram comigo que ele é muito correto, e isso, para mim, é gratificante. Por isso, estou apoiando-o”, afirmou.

Mais cedo, o candidato à reeleição acompanhou a realização de bandeiraços em diversos pontos da capital.