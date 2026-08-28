Cidade estreia no rádio e na TV colocando as pessoas no centro da campanha

Nas primeiras propagandas eleitorais, veiculadas nesta sexta-feira (28), o governador Roberto Cidade, candidato à reeleição, apresenta compromissos que unem geração de emprego, proteção social, inclusão das famílias atípicas, oportunidades para os jovens e um novo ciclo de desenvolvimento para o Amazonas

Roberto Cidade estreou na propaganda eleitoral de rádio e televisão com uma mensagem clara: as pessoas estarão no centro de sua campanha e de todas as decisões do seu governo.

As primeiras peças falam diretamente com quem procura emprego, com o jovem que busca uma oportunidade, com a mãe solo que luta para sustentar os filhos, com as famílias atípicas que precisam de acolhimento e com os trabalhadores da capital e do interior que sonham com uma vida melhor.

Cidade apresentou um plano conectado à vida real. Um projeto que parte de uma ideia simples e poderosa: desenvolvimento não se mede apenas por números. Desenvolvimento de verdade significa emprego, salário, comida na mesa, atendimento de saúde, segurança no bairro e esperança dentro de casa.

Na economia, um dos principais compromissos é fortalecer a Zona Franca de Manaus e construir um novo Distrito Industrial, preparado para receber mais de 200 indústrias que já estão prontas para se instalar na capital. O projeto significa ampliar a produção, atrair novos investimentos e criar milhares de empregos para a população.

Ao mesmo tempo, Cidade pretende destravar as novas matrizes econômicas do interior, aproveitando com responsabilidade as potencialidades do potássio, do petróleo e gás, das terras raras, da bioeconomia, do turismo, do pescado e da produção rural. O objetivo é fazer o desenvolvimento alcançar os 62 municípios, gerando riqueza e permitindo que o amazonense encontre trabalho e prosperidade perto de sua família.

Para os jovens, o compromisso é abrir as portas do futuro. Cidade quer ampliar o ensino em tempo integral, fortalecer a UEA e o Cetam, aproximar a formação profissional das vagas criadas pelo novo ciclo econômico e expandir o programa Amazonas para o Mundo. O plano também prevê concursos públicos nas áreas de educação, saúde e segurança, criando oportunidades e melhorando os serviços oferecidos à população.

A proteção social será outra grande prioridade. Roberto Cidade assumiu o compromisso de aumentar o Auxílio Estadual de R$ 150 para R$ 250, beneficiando 300 mil famílias. Para mães e pais atípicos, o valor será de R$ 500, reconhecendo a dedicação permanente de quem enfrenta uma rotina de amor, luta e enormes responsabilidades.

As mães solo também receberão atenção especial por meio do programa Mãe Solo Protegida, com ações de qualificação, apoio social e acesso a oportunidades que garantam mais autonomia e segurança para criar seus filhos.

Na área da inclusão, Cidade ampliará a rede de atendimento às pessoas neurodivergentes, com dois novos CAICs TEA em Manaus, dois no interior e o Centro TEA Amazonas. Será uma estrutura preparada para atender crianças, jovens e adultos com acolhimento, terapias e acompanhamento especializado.

Na saúde, o plano prevê fortalecer a rede de UPAs 24 horas, ampliar os mutirões de consultas, exames e cirurgias e aumentar de um para seis o número de barcos-hospitais, levando atendimento especializado às comunidades mais distantes.

Na segurança, o compromisso é manter a polícia permanentemente presente nos bairros por meio do Bairro Seguro, com mais viaturas, motocicletas, tecnologia, inteligência e integração das forças policiais.

Na infraestrutura, Cidade quer levar asfalto, mobilidade, saneamento e obras estruturantes aos 62 municípios, transformando investimento público em qualidade de vida, desenvolvimento e emprego.

Todos esses compromissos estão unidos por uma mesma convicção: o Amazonas só cresce de verdade quando as pessoas crescem junto com ele.

A estreia de Roberto Cidade revelou uma campanha com os pés no presente, os olhos no futuro e o coração voltado para as pessoas. Uma campanha sobre trabalho, cuidado, inclusão e oportunidades. Porque o C de Cidade também será o C de compromisso, de coragem e de cuidado com a nossa gente.