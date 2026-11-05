Lula reúne Durigan, Alckmin e ex-ministros da Fazenda para discutir economia

Encontro no Alvorada ocorre um dia após o Copom manter a Selic em 13,75%; Durigan diz que levará propostas para as próximas semanas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou economistas próximos a ele para uma reunião nesta quinta-feira (5), às 11h, no Palácio da Alvorada, em Brasília. Foram chamados o atual ministro da Fazenda, Dario Durigan, e o ex-ministro Fernando Haddad (PT).

Também devem participar o ex-ministro Guido Mantega, o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). Havia ainda a previsão de presença do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo.

Durigan confirmou o encontro a jornalistas ao deixar o prédio do ministério. Segundo ele, a reunião foi chamada por Lula, que o avisou previamente. “É mais um esforço para a gente dividir os cenários e propostas”, disse. O ministro afirmou que levará ao presidente ideias gerais sobre o que deve ser feito nas próximas semanas.

A reunião acontece um dia depois de o Copom manter a taxa de juros em 13,75% e em meio a questionamentos de agentes econômicos sobre os rumos da política econômica de um eventual novo mandato de Lula.