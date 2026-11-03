Justiça Eleitoral reabre cadastro e volta a atender eleitores em todo o país

Serviços como emissão de título e transferência de domicílio já podem ser solicitados pela internet e nos cartórios

A Justiça Eleitoral reabriu o cadastro eleitoral em todo o país nesta terça-feira (3). Com a retomada, os eleitores podem voltar a pedir o primeiro título, a transferência de domicílio, a atualização de dados cadastrais e a regularização da situação eleitoral. O cadastro estava fechado desde 7 de maio para a preparação das Eleições 2026.

Os serviços podem ser acessados pelo Autoatendimento Eleitoral, no portal do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ou presencialmente em cartórios eleitorais, centrais e postos de atendimento.

Pela internet, o eleitor escolhe o serviço, preenche o requerimento e anexa os documentos exigidos. A plataforma também permite acompanhar o andamento do pedido, mas, em alguns casos, a Justiça Eleitoral pode exigir comparecimento presencial.

O aplicativo e-Título segue disponível para consultar informações eleitorais e acessar a versão digital do documento. O portal do TSE também emite a certidão de quitação eleitoral, que comprova que o eleitor está em dia com suas obrigações e pode ser exigida na posse em cargo público e na matrícula em instituições de ensino.