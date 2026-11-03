Governador Roberto Cidade anuncia implantação de 50 terminais flutuantes em comunidades do Amazonas até o fim do ano

Investimento de R$ 54,8 milhões vai melhorar o transporte de passageiros e o escoamento da produção; 20 estruturas já estão prontas para entrega

O governador Roberto Cidade anunciou, nesta segunda-feira (02/11), a implantação de 50 novos terminais flutuantes em comunidades do interior do Amazonas até o fim deste ano. Com investimento de R$ 54,8 milhões, as estruturas vão oferecer mais segurança ao transporte de passageiros e cargas, facilitar o escoamento da produção rural e melhorar o acesso da população a serviços essenciais.

Executada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), a nova etapa do projeto conta com 20 terminais já construídos e prontos para entrega. Os equipamentos são destinados ao atendimento de comunidades rurais, ribeirinhas e indígenas que dependem do transporte fluvial para os deslocamentos diários.

“Nós vamos entregar ainda este ano 50 portos terminais fluviais para o interior do estado. É muito importante investir recursos do Governo do Estado para poder levar dignidade ao nosso povo”, afirmou o governador, em vídeo divulgado nas redes sociais.

Os terminais foram projetados para oferecer abrigo, conforto e melhores condições de embarque e desembarque. A estrutura flutuante acompanha a variação do nível das águas, característica importante em uma região onde os períodos de cheia e vazante interferem na mobilidade dos moradores e no transporte de mercadorias.

“Um terminal flutuante desse, um porto que vai para as comunidades do interior mais distantes vai dar qualidade de vida, o direito de ir e vir, para você que é produtor possa escoar sua produção”, destacou Roberto Cidade.

Transporte escolar e acesso à saúde

Uma das aplicações dos terminais é o apoio ao transporte escolar. O projeto desenvolvido pela Seinfra conta com uma plataforma integrada ao ponto de atracação das embarcações, permitindo o acesso direto dos estudantes aos barcos e oferecendo mais segurança no trajeto entre a comunidade e a escola.

Em locais sem estrutura adequada, o embarque pode depender de passarelas improvisadas com tábuas de madeira ou exigir que os estudantes entrem na água para alcançar as embarcações. A implantação dos terminais melhora essas condições e oferece um espaço de abrigo durante a espera pelo transporte.

Na saúde, os equipamentos dão suporte ao embarque e desembarque de pacientes, inclusive de pessoas com mobilidade reduzida, e ao transporte de insumos médicos. Também facilitam o acesso às embarcações utilizadas em atendimentos, consultas e ações de vacinação nas comunidades.

Apoio à produção rural

Para os produtores rurais, os terminais representam uma estrutura de apoio ao transporte e à comercialização dos alimentos. Como grande parte da produção das comunidades é escoada pelos rios, as condições de embarque e desembarque de cargas interferem no acesso aos mercados e na geração de renda das famílias.

A estrutura flutuante permite ajustar o ponto de embarque às variações do nível dos rios, dando suporte à movimentação de passageiros e mercadorias ao longo do ciclo de cheia e vazante.