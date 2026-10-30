Petrobras anuncia terceira descoberta de petróleo na foz do Amazonas

Achado no poço Morpho, a 2.886 metros de profundidade, reforça expectativas sobre a Margem Equatorial

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira (29) a terceira descoberta de petróleo no mesmo poço na foz do Amazonas, na costa do Amapá. O poço Morpho fica no bloco FZA-M-59, em águas ultraprofundas, com lâmina d’água de 2.886 metros. Segundo a Agência Brasil, a presidente da estatal, Magda Chambriard, afirmou que a persistência técnica permitiu as três descobertas e deixa a empresa ainda mais otimista com o potencial da região.

A Margem Equatorial se estende do Amapá ao Rio Grande do Norte e é vista como uma das principais apostas da companhia para ampliar as reservas de petróleo e gás natural. De acordo com a estatal, mais de 700 poços já foram perfurados na área, que desperta interesse da indústria nacional e internacional.

As descobertas, no entanto, ainda não confirmam reservas comercialmente viáveis. Novas avaliações serão necessárias para definir o potencial de produção, que também dependerá de estudos de viabilidade econômica e do cumprimento das exigências ambientais.

A Petrobras informou que concluiu a perfuração e a coleta de dados geológicos no Morpho e agora fará o abandono técnico do poço. Em seguida, a sonda será levada para a Bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte, para iniciar a perfuração na área chamada Mãe de Ouro.

O anúncio vem após um resultado expressivo de produção. Na quarta-feira (28), a estatal informou que a média do terceiro trimestre de 2026 chegou a 3,512 milhões de barris de óleo equivalente por dia, alta de 11,7% sobre o mesmo período de 2025 e de 5,3% sobre o segundo trimestre.

O desempenho foi impulsionado pelos navios-plataforma P-78 e P-79, no Campo de Búzios, e pela plataforma Alexandre de Gusmão, no Campo de Mero, além da menor parada para manutenção e da entrada de 12 novos poços nas bacias de Campos e Santos.

