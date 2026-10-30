Lula recebe pedidos de candidatos no exterior e deve gravar vídeos de apoio

Presidente reeleito é procurado por nomes da esquerda e do centro nos EUA e na Europa após vitória no segundo turno

O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve gravar vídeos de apoio a candidatos de esquerda e de centro dos Estados Unidos e da Europa. Desde a vitória no segundo turno, o petista tem recebido pedidos de nomes do exterior por meio de assessores e aliados.

O resultado brasileiro tem sido tratado como uma espécie de contraofensiva à influência dos EUA em processos democráticos pelo mundo. Na Espanha e no México, dirigentes partidários têm reproduzido o sinal do “L”, e candidatos democratas às eleições de meio de mandato nos EUA elogiaram o desempenho de Lula. O deputado André Janones (Rede-MG), que comandou a campanha digital do segundo turno, também foi chamado para ajudar em disputas na Europa.

Em novembro, Lula viaja à Turquia e às Filipinas, onde deve se reunir com autoridades internacionais. Em dezembro, vai aos EUA para o encontro do G20 e, segundo a expectativa, deve ter na Flórida o primeiro encontro com Donald Trump desde a vitória.

O presidente pretende retomar ainda neste ano as negociações para reduzir as tarifas impostas ao Brasil antes da eleição. O Palácio do Planalto aposta que o governo americano adotará uma postura mais pragmática com a confirmação de um mandato de quatro anos do petista.

