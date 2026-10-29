Deputados do PT pedem à PF que investigue quem ajudou na fuga de Flávio Bolsonaro

Representação quer apurar quem organizou e financiou a saída do senador do país, apesar da proibição do STF

Os deputados Pedro Uczai (PT-SC) e Rogério Correia (PT-MG) pediram à Polícia Federal que investigue a possível participação de empresários, aliados políticos e autoridades estrangeiras na saída de Flávio Bolsonaro (PL) do Brasil. O objetivo é identificar quem organizou, financiou e facilitou a viagem, mesmo após ordem do Supremo Tribunal Federal (STF) que proibia o senador de deixar o país.

A representação, apresentada na quarta-feira (28), pede o rastreamento dos pagamentos do jatinho que levou Flávio aos Estados Unidos, após passagem pela Argentina e escala no Equador. Os parlamentares também querem saber se agentes ligados aos governos de Javier Milei e Donald Trump participaram da operação.

O pedido inclui ainda a apuração de supostas informações falsas divulgadas por aliados do senador para confundir as autoridades sobre seu paradeiro. Foram citados Eduardo Bolsonaro, Rogério Marinho, Fábio Wajngarten e Maurício Marcon, mas a menção não comprova participação em irregularidades.

Os deputados solicitaram diligências sobre os documentos usados na viagem, os responsáveis pelo fretamento da aeronave e a eventual colaboração de autoridades estrangeiras, além de cooperação internacional, incluindo a Interpol.

Flávio chegou a Miami na quarta-feira, depois de descumprir a determinação do ministro Alexandre de Moraes de entregar os passaportes e permanecer no Brasil. Até a publicação, não havia confirmação de que a PF abriu investigação formal.