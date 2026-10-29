Governador Roberto Cidade preside reunião do Codam com recorde histórico em investimentos

Conselho de Desenvolvimento agora soma 277 projetos aprovados em 2026 e deve superar o melhor ano da história

O governador Roberto Cidade presidiu, nesta quinta-feira (29/10), a 322ª reunião ordinária do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam), ocasião em que foram aprovados 63 projetos industriais de instalação na Zona Franca de Manaus. Com as novas aprovações, o Conselho agora acumula 277 projetos em 2026 e deve superar 2025, melhor ano da história, quando 320 projetos foram aprovados.

“São mais de 2 mil postos de trabalho que serão gerados, tendo em vista que este ano, nós estamos quebrando todos os recordes de geração de emprego, com mais de 135 mil postos gerados aqui na Zona Franca de Manaus, o maior modelo econômico do Amazonas. Isso ajuda a manter a nossa floresta preservada e a economia do Estado forte. Isso é possível, primeiro pela garantia constitucional e também pelo apoio do Executivo estadual para atrair mais investimentos e quem ganha com isso é a população do nosso estado”, destacou Roberto Cidade.

Durante a penúltima reunião de 2026, foram analisados 27 projetos industriais de implantação, 27 de diversificação e nove de atualização, que, juntos, acumulam aproximadamente R$ 1,65 bilhão em investimentos projetados e mais de 2 mil postos de trabalho.

Destaques

Entre os destaques da pauta está o projeto de diversificação da Sunhope da Amazônia, Indústria de Sistemas Inteligentes Ltda., para produção de inversores solares, medidores digitais de consumo de água e módulos de armazenamento de energia elétrica, com investimento projetado de R$ 162,4 milhões e 237 postos de trabalho.

O projeto do Grupo Multilaser S.A., para a fabricação de televisores com tela de cristal líquido e terminais de captura de dados comerciais, também merece destaque, com investimento de R$ 59,7 milhões e 197 postos de trabalho.

Dentre os projetos de implantação, destaca-se a Perplasc Indústria de Perfis e Chapas Plásticas Ltda., com previsão de investimento de R$ 26,1 milhões e 138 postos de trabalho, destinados à produção de compostos termoplásticos de policloreto (PVC) e resinas em grânulos.

“Isso se deve à confiança que o investidor tem na Zona Franca de Manaus e no Governo do Estado do Amazonas. Isso mostra o quanto que o modelo Zona Franca de Manaus está aquecido. Nós estamos passando pelo nosso melhor momento da história dos 60 anos da Zona Franca de Manaus e isso está se refletindo no número de projetos aprovados”, avaliou o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Gustavo Igrejas.

Nova edição do “Amazonas em Mapas”

Durante a 322ª reunião do Codam, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), lançou oficialmente a sétima edição da publicação “Amazonas em Mapas”, que reúne, além de informações cartográficas, uma série de dados sobre cada um dos municípios do Estado. Além da versão impressa e de seu arquivo digital, será lançada também uma versão online integrada à plataforma GeoMapas.

O GeoMapas é uma plataforma que permite explorar as informações de forma interativa, possibilitando a navegação pelos mapas, a consulta aos dados e a visualização dos diferentes temas diretamente em ambiente digital e com código aberto (open source), gerando economia para o Estado e ampliando as possibilidades de evolução, integração e disponibilização das informações geoespaciais para o usuário final.

A sétima edição do “Amazonas em Mapas” traz dados referentes ao ano de 2023, com uma organização temática distribuída em quatro grandes eixos: Demografia, Economia, Social e Meio Ambiente. A proposta valoriza a representação cartográfica, com mapas mais objetivos e uma apresentação visual moderna, facilitando a compreensão das diferentes características do território amazonense e constituindo uma importante ferramenta de consulta e tomada de decisões para gestores públicos, pesquisadores, estudantes, instituições e a sociedade em geral.

A nova edição do “Amazonas em Mapas”, assim como as edições anteriores e a plataforma GeoMapas, ficará disponível para consulta no portal do Planejamento da Sedecti, na seção de “Produtos”, por meio do link https://portaldoplanejamento. am.gov.br/geomapas .