Governo do Amazonas destaca ações de valorização dos profissionais das Forças de Segurança

As medidas contemplam avanços nas carreiras, benefícios e melhores condições de trabalho para os profissionais da Segurança Pública

Reajuste salarial, promoções, formação de novos agentes e investimentos na infraestrutura das instituições estão entre as medidas de valorização dos profissionais das Forças de Segurança adotadas em 2026. As ações, realizadas durante a gestão do governador Roberto Cidade, por meio da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), também incluem a regulamentação do auxílio-fardamento para policiais e bombeiros militares.

Em alusão ao Dia do Servidor Público, celebrado nesta quarta-feira (28/10), a SSP-AM destaca as iniciativas voltadas ao reconhecimento profissional, ao desenvolvimento das carreiras e à melhoria das condições de trabalho dos servidores que integram o Sistema de Segurança Pública.

“Durante a gestão do governador Roberto Cidade, a valorização dos profissionais da segurança pública tem sido uma prioridade. Ao longo de 2026, realizamos promoções e, recentemente, concluímos a formação de 602 novos profissionais, sendo 502 soldados da Polícia Militar e 100 soldados do Corpo de Bombeiros Militar. Também tivemos o reajuste salarial referente à data-base de 2026, que começará a ser pago em novembro”, disse o secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Anézio Paiva.

Valorização profissional

Uma das principais medidas anunciadas em abril deste ano foi a concessão da data-base de 2026, com reajuste salarial de 4,14% para mais de 14 mil servidores ativos e inativos da Polícia Militar (PMAM), Polícia Civil (PC-AM) e Corpo de Bombeiros Militar (CBMAM).

Além do reajuste salarial, foram promovidos 316 policiais militares, 240 policiais civis e 142 bombeiros militares. As promoções representam o reconhecimento pelos serviços prestados por esses profissionais ao longo de suas trajetórias na Segurança Pública.

Na Polícia Militar, as promoções alcançaram oficiais e praças, incluindo sete tenentes-coronéis que passaram ao posto de coronel, o mais alto da hierarquia militar.

Promovida a tenente-coronel da Polícia Militar do Amazonas, Giselle Nery destacou a importância da conquista para sua trajetória profissional e pessoal, após 18 anos de dedicação à instituição. Para a oficial, a promoção também representa o reconhecimento de uma caminhada compartilhada com a família.

“Sou muito grata ao governo pela sensibilidade e à Polícia Militar por tudo que a instituição me proporcionou ao longo desses 18 anos. Além de uma conquista profissional, alcançar esse posto no oficialato representa uma realização pessoal, não apenas para mim, mas também para minha família, meu esposo, minha mãe e meus filhos, que estão sempre ao meu lado, acompanham minha rotina e conhecem de perto os desafios da profissão policial militar”, destacou a tenente-coronel.

Quem também celebrou a promoção foi Aline Barros, que passou a ocupar o posto de capitã do Corpo de Bombeiros Militar. A oficial ressaltou que a conquista representa um reconhecimento profissional e um incentivo para que os servidores continuem desempenhando suas funções com dedicação e compromisso com a sociedade amazonense.

“É muito importante para que a gente se engaje cada vez mais, para motivar o servidor a oferecer o melhor para a segurança pública, para a nossa sociedade e para fazer o melhor pelo Amazonas. Então mostra que o governo está empenhado e imbuído da valorização do servidor, de buscar as melhorias para o servidor e dar realmente as condições necessárias para que esse servidor busque fazer o seu melhor”, disse a oficial do Corpo de Bombeiros.

Em julho, o governador Roberto Cidade também autorizou a concessão do auxílio-fardamento no valor de R$ 3.554,64, destinado aos policiais e bombeiros militares da ativa. O benefício, estabelecido pelo Decreto nº 54.606/2026, é pago em parcela única e contribui para a aquisição de uniformes e outras peças utilizadas pelos profissionais.

Formação e capacitação

A formação de novos profissionais também integra as ações de valorização dos servidores realizadas em 2026. Em setembro, 602 novos agentes das Forças de Segurança concluíram seus cursos de formação, sendo 502 policiais militares e 100 bombeiros militares.

Na Polícia Militar, a preparação dos novos soldados começou em abril e se estendeu até setembro. Durante esse período, os alunos participaram de treinamentos operacionais e de estágios supervisionados, que permitiram o contato com a rotina do policiamento nas ruas de Manaus.

Já no Corpo de Bombeiros Militar, os 100 novos soldados concluíram dez meses de formação, com atividades voltadas ao atendimento de emergências e às demais atribuições da corporação. Os profissionais são oriundos do cadastro de reserva do concurso público de 2022.

A qualificação dos servidores também é desenvolvida pelo Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública (Iesp), responsável por atividades de formação e aperfeiçoamento destinadas às instituições que integram o sistema de segurança.

Entre as capacitações realizadas em 2026 estão os cursos de cadeia de custódia, voltados à preservação de vestígios e provas criminais, e de Análise Criminal, com foco na utilização de dados e ferramentas de apoio ao planejamento das ações policiais.

As iniciativas contribuem para a atualização dos conhecimentos técnicos dos profissionais e para o aprimoramento dos serviços prestados à população amazonense.

Melhoria das condições de trabalho

Além das medidas de valorização profissional, também foram realizados investimentos na infraestrutura das unidades de segurança pública, proporcionando melhores condições de trabalho aos servidores e ampliando a capacidade de atendimento à população.

Entre as entregas está o 13º Grupamento Integrado de Combate a Incêndio e Proteção Civil (GCIP), no município de Manicoré. A unidade do Corpo de Bombeiros Militar, inaugurada em maio deste ano, conta com alojamentos, salas administrativas e espaços destinados à preparação e às atividades operacionais dos profissionais, além de viaturas e equipamentos para o atendimento de emergências.

Também em maio, a Polícia Militar recebeu um tanque tático de treinamento do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), em Manaus. O espaço foi projetado para atividades de capacitação especializada, incluindo exercícios de salvamento, mergulho operacional e atuação em ambientes aquáticos.

Em junho, foi entregue a reforma e ampliação da 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), em Iranduba, com investimento de R$ 770,9 mil. A unidade recebeu melhorias nas instalações, incluindo salas de investigação, cartório, refeitório e outros ambientes voltados às atividades dos servidores, proporcionando melhores condições de trabalho e atendimento à população.

Em setembro, foi inaugurado o novo Grupamento de Polícia Militar (GPM) de Novo Airão, construído em sistema modular, com investimento de R$ 2,09 milhões. A estrutura reúne espaços administrativos, operacionais e de apoio, beneficiando os policiais militares que atuam no município e as equipes deslocadas durante operações e reforços no policiamento.