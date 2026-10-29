Roberto Cidade liberou mais de R$ 464 milhões em reajustes, promoções e convocações de servidores em 2026

Pacote de valorização do funcionalismo público estadual da gestão Roberto Cidade contemplou mais de 66 mil servidores nas áreas de Educação, Saúde, Segurança Pública e Administração

O Governo do Amazonas divulgou o balanço oficial do pacote de concessões, reajustes salariais, promoções e convocações de concursados voltado aos servidores públicos estaduais ativos em 2026, durante a gestão do governador Roberto Cidade. Ao todo, as medidas representam um impacto financeiro de mais de R$ 74 milhões mensais, somando um montante anual de R$ 464,9 milhões investidos na valorização da força de trabalho do Estado.

O pacote abrangeu 66.707 servidores em diversas áreas estratégicas da administração estadual, com destaque para a capilaridade nos serviços essenciais prestados à população amazonense.

Educação e saúde

As pastas de maior atendimento direto à população lideram em número de servidores contemplados com as reposições das respectivas datas-bases de 2026. Pela Seduc, o reajuste salarial de 4,14%, autorizado pela Lei nº 8.444, de 2 de julho de 2026, beneficiou 35.784 servidores, gerando um impacto de R$ 8,8 milhões mensais, o que corresponde a R$ 116,9 milhões anuais.

Na Educação, a reposição salarial contemplou professores e demais servidores da rede estadual. O reajuste representa o reconhecimento dos profissionais que atuam nas escolas e contribuem para a prestação dos serviços educacionais à população.

Na área da Saúde, 15.855 servidores foram contemplados com a reposição de 4,39%, regulamentada pela Lei nº 8.542, de 28 de setembro de 2026, representando um impacto mensal de R$ 5,2 milhões.

“A Secretaria de Saúde tem total interesse em respeitar, de forma séria e coerente, todos os servidores da saúde, que são quem de fato entregam a saúde no Amazonas. Nesse sentido, concedemos a data-base de 2026 e vamos continuar respeitando e garantindo todos os direitos que esses trabalhadores merecem”, afirmou o secretário de Estado de Saúde, Luís Alberto Saraiva.

“Estamos reformando os confortos médicos de todos os hospitais para que esses servidores tenham um local melhor de trabalho. Também estamos reformando as unidades e melhorando as condições de trabalho. Isso representa uma estrutura melhor para a população do Amazonas e para o servidor”, acrescentou o secretário.

Reforço na segurança

As forças de segurança do Estado contam com investimentos que envolvem reajustes, novas convocações de concursados, promoções internas e o abono fardamento.

Na Polícia Militar, o investimento gira em torno de R$ 44,8 milhões mensais. A corporação engloba 9.381 servidores beneficiados pelo reajuste da data-base, de 4,14%, previsto na Lei nº 8.442/2026, por promoções de praças – incluindo a transição de aluno-soldado para soldado – e pelo pagamento do Abono Fardamento, instituído pelo Decreto nº 54.606, de 3 de julho de 2026.

“A gestão do governador Roberto Cidade veio atender a muitos anseios que a Polícia Militar tinha há algum tempo, como a data-base, as promoções e investimentos no auxílio-fardamento. Eram demandas aguardadas pelos policiais, porque são direitos garantidos em lei e que estavam atrasados. Em pouco tempo, o governador regularizou essas questões. São investimentos em pessoal, que é o nosso maior ativo. O policial fica motivado e, com isso, presta um serviço melhor à sociedade”, disse o comandante da Polícia Militar, coronel Klinger Paiva.

No Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), 1.640 efetivos foram contemplados com reajuste salarial, novas convocações do concurso de 2023, promoções e abono fardamento, totalizando R$ 8,6 milhões mensais. Promovida em agosto, a capitã Aline Barros destacou a importância da medida para a valorização dos profissionais.

“Essa promoção representa a valorização do servidor. É muito importante para que a gente se engaje cada vez mais, para motivar o servidor a oferecer o melhor para a segurança pública e para a nossa sociedade, fazendo o melhor pelo Amazonas”, afirmou.

A Polícia Civil registrou o ingresso de novos concursados, promoções e o reajuste da data-base, previsto na Lei nº 8.441/2026, para 2.178 policiais e 113 servidores administrativos.

O Governo Roberto Cidade também contemplou atualizações importantes em outras esferas, como a convocação de novos quadros administrativos e jurídicos para a Procuradoria Geral do Estado do Amazonas (PGE), a implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) na Casa Civil, prevista na Lei nº 8.447/2026, o reajuste da data-base do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), pela Lei nº 8.443/2026, e a atualização do salário mínimo para pensionistas hansenianos, conforme a Lei nº 8.201/2026.

Com essas ações, a administração estadual reforçou a política de valorização e reconhecimento do funcionalismo público no Amazonas.