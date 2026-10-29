No Dia do Servidor Público, governador Roberto Cidade antecipa pagamento de salários e anuncia datas do 13º

Calendário garante pagamento da folha de outubro nos dias 28 e 29, do 13º salário em 12 e 13 de novembro e das folhas de novembro e dezembro nos dias 26 e 27 e 23 e 24, respectivamente

Em alusão ao Dia do Servidor Público, celebrado nesta quarta-feira (28/10), o governador Roberto Cidade anunciou a antecipação do calendário de pagamento dos servidores estaduais até dezembro. A folha de outubro começa a ser paga hoje e segue amanhã, nos dias 28 e 29; o 13º salário será depositado nos dias 12 e 13 de novembro; e as folhas de novembro e dezembro serão pagas nos dias 26 e 27 e 23 e 24, respectivamente.

Segundo o governador Roberto Cidade, a medida visa garantir mais organização financeira e um fim de ano mais tranquilo para os servidores públicos estaduais.

“Hoje é Dia do Servidor Público, e eu não poderia deixar essa data passar sem trazer uma boa notícia. Antecipamos o pagamento dos nossos servidores estaduais. Tudo isso para que eles possam se planejar e passar as festas de fim de ano com mais tranquilidade. Quero aproveitar para agradecer de coração a cada servidor e servidora que trabalha todos os dias cuidando da nossa gente. Vocês merecem todo o nosso respeito, o nosso reconhecimento e a nossa valorização. Feliz Dia do Servidor Público a todos os amazonenses”, anunciou o governador.

Confira o calendário de pagamento dos servidores públicos:

Folha de outubro: 28 e 29 de outubro

13º salário: 12 e 13 de novembro

Folha de novembro: 26 e 27 de novembro

Folha de dezembro: 23 e 24 de dezembro

Gestão amplia ações de valorização do funcionalismo

A antecipação soma-se a outras medidas adotadas pela gestão do governador Roberto Cidade. Em 2026, o Governo do Amazonas contemplou 66.707 servidores com reajustes, promoções e convocações de concursados, com impacto de mais de R$ 74 milhões mensais e R$ 464,9 milhões anuais.

Na Educação, o reajuste de 4,14% beneficiou 35.784 servidores, com impacto de R$ 8,8 milhões mensais. Na Saúde, 15.855 servidores receberam reposição de 4,39%, com impacto de R$ 5,2 milhões por mês.

Na segurança, a Polícia Militar teve investimento de cerca de R$ 44,8 milhões mensais, com 9.381 servidores beneficiados por reajustes, promoções e Abono Fardamento, e o Corpo de Bombeiros contemplou 1.640 efetivos, com R$ 8,6 milhões mensais. A Polícia Civil também recebeu novos concursados, promoções e reajustes para 2.178 policiais e 113 servidores administrativos.